Réunis à Barcelone le 22 juin 2018, les adhérents de la Fédération EBEN ont élu à l’unanimité Loïc Mignotte comme président. Il remplace André Vidal, fondateur d’EBEN, qui se retire après 12 années de présidence mais reste néanmoins président honoraire et trésorier du syndicat. PDG de l’intégrateur d’infrastructures IT Activium, Loïc Mignotte, 44 ans, s’est donné pour objectif de renforcer la visibilité et la notoriété de la Fédération.