Depuis 2021 et 2022, les chaînes d’approvisionnement mondiales sont soumises à une pression énorme. Les faits ne font qu’expliquer en partie pourquoi cette situation s’est quelque peu apaisée. Comme tout les secteurs, l’industrie est aux prises avec de graves pénuries de personnel et une demande de plus en plus décroissante, ce qui ramène les prix aux niveaux d’avant la crise du Coronavirus. Snom fournit des informations sur le monde volatile de la logistique.

L’industrie de la logistique a été confrontée à d’énormes défis ces dernières années. Les retards dans les chaînes d’approvisionnement, la crise énergétique, le conflit ukrainien, les problèmes d’infrastructure, les grèves, les pénuries de chauffeurs et, enfin et surtout, la réduction de la capacité des compagnies maritimes dans leur tentative de contrer la baisse des taux de fret maritime, ont eu un impact grave sur l’efficacité et le coût des processus logistiques. Face à ces défis, les entreprises ont dû s’adapter et trouver des solutions innovantes pour maintenir leurs chaînes d’approvisionnement.

D’une difficulté à l’autre

Malgré l’amélioration de la situation du Coronavirus, la pression sur les chaînes d’approvisionnement est restée présente dans la vie quotidienne en 2022, avec une moyenne d’environ 10 à 12 % de marchandises bloquées sur des navires porte-conteneurs en attente . Les retards n’étaient que partiellement dus à la stratégie zéro Covid de la Chine, qui n’a été complètement abolie qu’en décembre 2022. L’éclatement du conflit ukrainien a également provoqué des goulets d’étranglement, en particulier au niveau de l’approvisionnement en énergie. Cela a entraîné une énorme augmentation des prix du pétrole et du carburant, entraînant une nouvelle flambée des coûts de transport. De nouvelles alliances, nouées dans le domaine des transports en réponse au conflit, ont également eu un impact sur les routes commerciales. L’incertitude mondiale a engendré des défis supplémentaires et compliqué les processus logistiques. Dans certains cas, les temps de transit du fret aérien ont également été prolongés en raison de la fermeture de l’espace aérien. En outre, l’important arriéré de marchandises et de conteneurs pour le fret maritime et aérien a dû être traité dans le monde entier. Cela a entraîné des retards et des incertitudes supplémentaires dans les chaînes d’approvisionnement et une augmentation des coûts pour tous ceux qui dépendaient de la ponctualité des livraisons. Une grève à Hambourg en juin 2022 a mis encore plus de pression sur les chaînes d’approvisionnement locales. Les arrêts de travail ont entraîné de nouveaux retards et perturbations du trafic de fret, en particulier dans le port de Hambourg, un important centre commercial.

Pénuries de personnel et infrastructures nécessitant une maintenance

D’autre part, les pénuries croissantes de personnel dues au Coronavirus, aux conflits et au Brexit, ainsi que les goulets d’étranglement de capacité correspondants, ont tous mis à rude épreuve le transport par camion. Ainsi, les taux de transport sont restés très élevés et il n’y a eu qu’une légère baisse vers la fin de l’année. Cependant, la pénurie de chauffeurs continue de nuire à l’ensemble du secteur de la logistique. Une pénurie aiguë de chauffeurs routiers a entraîné des problèmes dans l’exécution en temps opportun des commandes tout au long de l’année dernière. C’est la principale cause des retards continus, en particulier sur les routes moins fréquentées. Le recrutement de nouveaux employés s’est également avéré de plus en plus difficile, car moins de gens trouvent que le métier de chauffeur routier est un choix de carrière attrayant. Cela est dû en grande partie à une pression accrue et à la surveillance, par exemple, des temps de conduite par des aides électroniques. La recherche constante d’aires de repos, difficiles à trouver en raison de l’augmentation du volume de camions et du volume de commandes de transport, ne constitue qu’un seul des défis.

Les réductions d’investissement dues à la récession économique mondiale ont maintenant un impact sévère sur l’infrastructure logistique. Les ponts, les écluses, les routes et les réseaux ferroviaires, en Allemagne comme dans d’autres pays de l’UE, sont souvent mal entretenus, ce qui entraîne de nouvelles restrictions dans le système de transport. Cela a aggravé les retards et augmenté les coûts pour les entreprises dont le succès dépend d’une logistique efficace.

Craintes et réactions face à la récession

Alors que la situation de la logistique s’est assouplie vers la fin de 2022 et que les coûts de transport ont diminué, principalement dans le secteur des « importations d’Extrême-Orient », les craintes d’une récession ont entraîné une baisse de la demande mondiale. Cependant, pour contrer une nouvelle hausse des prix à des niveaux inférieurs à ceux d’avant le Coronavirus, les compagnies maritimes ont réduit leurs propres capacités – qui sont maintenant pleinement disponibles. Selon le rapport UPS Trend Report , la capacité a été réduite de 23% chaque mois au premier trimestre de 2023. En particulier, les traversées à vide et les annulations de voyages en provenance de la région Asie-Pacifique affectent l’ensemble de l’industrie du fret maritime. Cependant, alors que la demande reste relativement faible, beaucoup espèrent une nouvelle baisse des prix, même si les prix du kérosène, du pétrole brut et des carburéacteurs ont diminué, mais sont toujours élevés.

Conclusion

Les stratégies d’approvisionnement conventionnelles à partir d’une source unique ayant échoué lamentablement au cours des deux dernières années. Les fabricants et les entreprises de logistique disposent désormais d’un plus grand nombre de combinaisons d’itinéraires grâce à la réduction de l’encombrement des marchandises et aux capacités supplémentaires. Ces entreprises prennent désormais en compte les notions de timing.

Bien que la Chine conserve son rôle central dans la chaîne d’approvisionnement, la situation géopolitique actuelle et la réputation récemment ternie de la Chine rendront les options alternatives plus attrayantes. Par exemple, chez Snom, de nombreux modèles de téléphones de la série IP D7xx sont déjà fabriqués en Malaisie. Il est également prévu de transférer la production de certains modèles D8xx en Malaisie d’ici la fin de cette année.

La crise énergétique a retardé les projets de conversion vers des chaînes d’approvisionnement et des transports plus durables. Néanmoins, un avenir meilleur se profile, avec l’apparition des premiers camions alimentés par batterie. Les prestataires de services CEP les utilisent de plus en plus au niveau local.

« Même si nous sommes sur la voie de dissiper bon nombre des incertitudes des dernières années, il existe de graves difficultés d’un type différent. Bien sûr, chez Snom, nous essayons de résoudre toutes ces incertitudes et d’acheminer nos marchandises vers les pays à un prix et à une date acceptables. Mais il s’agit toujours d’une sorte de jonglage avec des balles inconnues », déclare Gordon Raschig, responsable de la logistique chez Snom Technology.