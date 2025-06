La jeune pousse réunionnaise Likelava dévoile officiellement sa plateforme iPaaS (Integration Platform as a Service) à l’occasion de sa participation à Vivatech 2025. Pensée comme une boîte à outils no-code tout-en-un, elle vise à simplifier l’automatisation des processus métiers dans des environnements à fortes exigences de confidentialité des données.

« Aujourd’hui, pour automatiser un processus métier, on utilise en moyenne quatre outils différents. Chacun avec ses coûts, ses modèles économiques, et ses risques en matière d’exposition des données », explique Djothi Grondin, dirigeant cofondateur de Likelava. Avec Likelava, tout est centralisé sur une plateforme déployable en auto-hébergement (sur site) ou sur le cloud privé de Likelava (offre en ligne). La plateforme est fournie clé en main, c’est-à-dire maintenue par Likelava. Mais à aucun moment, ce dernier ne manipule les données. Celle-ci restent sous le contrôle des clients.

La solution s’adresse en priorité aux DSI et RSSI de secteurs d’activités qui manipulent des données sensibles ou qui sont à des contraintes réglementaires – santé, industrie, finance, secteur public – et promet de concilier les bénéfices du no-code (réduction des coûts et des délais de développement) avec les exigences des environnements critiques. « Nous facilitons l’intégration du no-code dans les contextes qui ne pouvaient jusqu’ici l’adopter faute de garanties sur la maîtrise des données », résume Djothi Grondin

Basée sur une sélection d’outils open source (comme n8n ou Baserow), la plateforme est fournie via un abonnement fixe, sans limite de nombre de scénario, de charges de travail et d’utilisateurs. Trois offres sont proposées : un pack de démarrage pour les freelances et les PME permettant de mettre en œuvre trois ou quatre applications en auto-hébergement, une formule à 299 € HT/mois permettant d’adresser des cas d’usage plus conséquents, et une offre sur mesure fonction des besoins exprimés (sécurité, SLA, maintenance…).

Likelava, qui compte quatre associés, a déjà convaincu un premier client dans le domaine hospitalier. Son objectif est désormais de fédérer un réseau de partenaires intégrateurs et prescripteurs, et de former des opérationnels via des partenariats avec des organismes de formation professionnelle comme l’ADS à La Réunion.

Le projet, incubé pendant près d’un an, a bénéficié du soutien initial du programme Microsoft for Startups, mais privilégie aujourd’hui un partenaire hébergeur comme Ionos, plus en phase avec sa vision d’un cloud souverain. Sélectionnée par la Région Réunion pour représenter l’écosystème local à Vivatech, la startup entend y gagner en visibilité.