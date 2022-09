Inedys a fait son choix. Pour renouveler son infrastructure mutualisée vieillissante, cet hébergeur-infogéreur de 20 employés réalisant 3,5 M€ de CA annuel a opté pour GreenLake, l’offre d’infrastructure sous forme de service de HPE. Les 178 PME actuellement hébergés sur sa plateforme basculeront donc sur Greenlake d’ici à la fin de l’année. Et bientôt, c’est l’ensemble de son infrastructure – notamment son PRA – qui passera sur Greenlake.

Si Inedys est un partenaire historique de HPE, son choix de migrer sur une infrastructure Greenlake interroge. Par le passé, HPE semblait réserver Greenlake à une clientèle de grands comptes ayant d’importants besoins d’évolution de leur infrastructure. Ce n’est plus le cas, confirme Georges Laurent Vettraino, directeur général Inedys. Le produit a mûri et aujourd’hui HPE est capable de prendre des dossiers de toute taille quelle que soit leur dynamique de croissance.

Pour Inedys, Greenlake présente un certain nombre d’avantages. C’est l’opportunité d’industrialiser son infrastructure et de la faire évoluer avec plus de souplesse. « Jusqu’ici nous devions constamment sur-dimensionner notre infrastructure ou déployer des infrastructures dédiées pour pouvoir absorber les pics d’activité de nos clients et la croissance naturelle de notre activité, expose Georges Laurent Vettraino. Il y avait toujours une part de l’infrastructure qui n’était pas consommée. Désormais nous ne paierons que ce que nous consommerons ». Georges Laurent Vettraino estime ainsi à 15 à 20% la marge d’optimisation pour Inedys et ses clients.

Au passage, cette nouvelle infrastructure va permettre à l’entreprise de ramener vers l’hébergement mutualisé des clients qui étaient jusqu’ici en hébergement dédié et de signer des dossiers de plus grande taille. « Dès qu’un dossier dépassait 100 à 200 K€, il nous était difficile de le prendre en mutualisé et nous étions obligés de faire porter au client le financement de son infrastructure et de la passer en mode dédié ». À la clé : des économies d’échelle pour les clients existants et des offres plus compétitives pour les prospects.

Georges Laurent Vettraino espère même attirer des déçus du Cloud public, notamment ceux qui se retrouvent avec des coûts imprévus. « A contrario du Cloud, Greenlake permet une bonne maîtrise budgétaire, avec des engagements de prix sur la durée des contrats et des évolutions selon des grilles fixées à l’avance ».

Contractuellement, Inedys bénéficiera de l’accompagnement de HPE dans l’évolution et le tuning de son infrastructure, de son outil prédictif qui permet d’anticiper les évolutions à réaliser et de délais d’évolution garantis. En effet, HPE dispose d’un stock tampon d’évolution qui lui permet de faire évoluer rapidement les infrastructures qui le nécessitent. Un argument non négligeable à l’heure où les délais d’approvisionnement se comptent en mois, voire en années.

Pour démarrer, Inedys bénéficiera d’une infrastructure bénéficiant de 100 To de capacité de production, de 150 To de capacité de sauvegarde et de 3 à 4 To de mémoire, pour une mensualité de l’ordre de 5.000 €.