Alors que la société est sur le point d’être acquise par IBM pour 34 milliards de dollars, Red Hat publie des résultats décevants. Au cours du troisième trimestre, le spécialiste de l’open source et distributeur de GNU/Linux a généré un chiffre d’affaires de 847 millions de dollars, en hausse de 13% sur un an. Les infrastructures ont enregistré des revenus de 534 millions de dollars, en progression de 8%. Le chiffre d’affaires provenant des souscriptions liées aux technologies de développement d’applications et aux technologies émergentes s’élève à 207 millions de dollars, en hausse de 28%. En revanche, le bénéfice net GAAP de la société s’élève à 94 millions de dollars, soit un bénéfice dilué par action de 0,51 dollar, inférieur aux prévisions des analystes de Wall Street. Un an auparavant, le bénéfice atteignait 102 millions de dollars, soit environ 8% de plus. Entretemps, les charges d’exploitation ont fortement augmenté.

Les flux de trésorerie liés à l’exploitation ont atteint 137 millions de dollars au troisième trimestre, soit une baisse de 15% par rapport à l’exercice précédent.

Au 30 novembre, le total de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des investissements s’élevait à 2,2 milliards de dollars après le rachat d’environ d’actions pour une valeur de 13 millions de dollars.

Commentant ces résultats dans un communiqué, le président et CEO de la société, Jim Whitehurst, s’en est tenu au chiffre d’affaires. « Notre programme CCSP (Certified Cloud et Service Providers) a franchi la barre des 300 millions de dollars annualisés au troisième trimestre, avec une croissance annuelle de 25% de Red Hat Enterprise Linux à la demande dans les clouds publics », explique le dirigeant. « De plus, nous continuons de constater une forte croissance de la clientèle pour Red Hat OpenShift, notre plateforme d’entreprise Kubernetes, et Red Hat Ansible Automation, qui ont tous deux permis de recruter plus de 100 clients au troisième trimestre. » « Au troisième trimestre, nous avons conclu 100 opérations d’une valeur supérieure à 1 million de dollars et généré une croissance à deux chiffres de nos revenus totaux », a déclaré de son côté le vice-président exécutif et directeur financier de l’entreprise, Eric Shander. « Les renouvellements de nos plus gros contrats ont également contribué à ces résultats, les 25 principaux contrats ayant été renouvelés à un taux d’au moins 120%. »