Le fournisseur d’électricité Aggreko constate que la hausse des prix de l’énergie, les pénuries de la chaîne d’approvisionnement et l’augmentation de la consommation d’énergie menacent la capacité des opérateurs à maintenir leurs installations. Selon une récente enquête menée par le fournisseur auprès de 700 professionnel·le·s de centres de données dans sept pays, une majorité d’opérateurs des Pays-Bas, d’Irlande, de Norvège, de Suède et d’Allemagne sont inquiets quant à la demande énergétique de leurs installations alors que les répondants français se montrent plus optimistes par rapport aux cinq prochaines années. Les répondant·e·s britanniques sont davantage préoccupé·e·s par les prix de l’énergie que par l’accès à celle-ci.

Sans surprise, les opérateurs de centres de données interrogés cherchent quasi tous à améliorer l’efficacité de leurs installations. Les seules exceptions, selon Aggreko, se trouvent dans les pays nordiques, qui bénéficient déjà d’un meilleur accès aux énergies renouvelables (en Suède, par exemple) et qui profitent du refroidissement environnemental pour réduire leur consommation d’énergie.