Alcatel-Lucent Enterprise, acteur global majeur de solutions de communication, collaboration et cloud, et Centile Telecom Applications (membre du Groupe Enreach), un des leaders européens du développement de plateformes de communications unifiées pour opérateurs et intégrateurs, annoncent la certification des téléphones SIP Myriad d’Alcatel-Lucent Enterprise sur la solution ISTRA 10.1. La gamme de postes SIP d’Alcatel-Lucent Enterprise est constituée de 3 gammes : Cloud Edition, Halo & Myriad. La nouvelle série Myriad d’ALE comprend 3 modèles de téléphones SIP de classe entreprise, les M3, M5 et M7, qui conviennent aux professionnels, ayant recours à des services de téléphonie de qualité.

La série Myriad d’ALE offre des performances exceptionnelles avec une qualité audio Haute Définition améliorée, une interface utilisateur moderne et intuitive, ainsi que des fonctions de téléphonie efficaces. Les téléphones SIP Myriad permettent ainsi aux utilisateurs de bénéficier d’une écoute optimale, de connecter leurs appels sur le softphone et de transformer leur téléphone de bureau en Audio Hub. La connectivité avancée (Bluetooth, Audio 360…) de ce dernier contribue en effet largement à améliorer l’expérience de l’utilisateur.

En élargissant le catalogue de téléphones compatibles avec sa solution, Centile offre à ses utilisateurs la possibilité de bénéficier des nombreux avantages liés à la communication unifiée. Cette nouvelle extension des certifications à la gamme Myriad d’ALE permet à Centile Telecom Applications de confirmer sa position d’éditeur de plateformes de communications unifiées, bénéficiant de l’un des meilleurs référencements du marché. Adaptés à tous types d’entreprises et compatibles avec des usages occasionnels ou intensifs, la gamme de téléphones professionnels Myriad M3, M5 et M7 d’Alcatel-Lucent Enterprise offrent des fonctionnalités étendues aux utilisateurs et positionnent le travail collaboratif, l’intuitivité, l’ouverture, la qualité d’écoute, le confort d’utilisation et la productivité comme des points-clés.

Bertrand POURCELOT, Directeur Général de Centile Telecom Applications « Nous sommes heureux d’annoncer de nouveaux référencements qui démontrent notre capacité à certifier en continu les principaux téléphones du marché. Ainsi, les utilisateurs et l’écosystème d’Alcatel-Lucent Enterprise pourront bénéficier pleinement des fonctionnalités de communication unifiées via notre plateforme ISTRA. Les collaborateurs pourront ainsi travailler dans les meilleures conditions et bénéficier d’une palette d’outils et de services performants leur permettant de gagner en productivité et en sérénité dans leurs différents échanges de téléphonie fixe. »

Sylvain Lecoustey, Directeur des Ventes France d’ALE déclare : « Nous sommes très heureux de renforcer notre partenariat avec Centile. La certification des téléphones Myriad d’Alcatel-Lucent Enterprise élargit le champ des possibles sur le marché de l’Open SIP. Cette certification permet à nos utilisateurs et à notre écosystème de bénéficier d’une communication totalement flexible et de grande qualité, augmentant ainsi considérablement leur efficacité et favorisant le travail collaboratif. »