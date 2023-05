Les dépenses européennes en transformation numérique devraient dépasser la barre des 550 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 15,9% en glissement annuel, selon un nouveau rapport du cabinet IDC. Les investissements dans la fabrication discrète, les services professionnels et l’élaboration de processus pourraient représenter plus d’un tiers d’entre elles.

Le ‘développement durable’ va jouer un rôle moteur. Les dépenses en ce sens devraient croître de 23,8% d’ici 2026 en Europe, d’après IDC. En particulier, la gestion et l’optimisation des ressources environnementales, le suivi et la déclaration des émissions de CO2 vont plus que doubler entre 2022 et 2026, d’après l’étude. Les investissements seront principalement menés par l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France, notamment sous la pression de réglementations de plus en plus strictes et de la hausse des prix de l’énergie.

« Les dépenses liées à la transformation numérique en Europe sont motivées par de nombreux facteurs, notamment la nécessité de développer une stratégie de durabilité solide et crédible », commente Angela Vacca, directrice de recherche senior chez IDC, dans un communiqué.