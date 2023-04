Après une progression de 8,6% en 2021, les expéditions de produits compatibles Wi-Fi ont connu une baisse rarissime en 2022. C’est du moins la première relevée par IDC depuis que le cabinet a initié le suivi du marché en 2005. Entrainées par la chute des marchés des PC et smartphones, les expéditions se sont tassées à 3,8 milliards de dollars, soit une baisse de 4,9%.

Le marché devrait cependant se stabiliser en 2023 et retrouver une croissance de 6,4% en 2024. Une évolution qui sera favorisée par les expéditions croissantes de produits Wi-Fi 6 et 6E, ainsi que Wi-Fi 7 sur les terminaux et points d’accès haut de gamme. L’IOT est un autre levier de croissance. Sa part dans les expéditions devrait passer de 37% en 2022 à 40% en 2027, dépassant alors tous les appareils clients (smartphones, tablettes et PC).

IDC prévoit qu’en 2023 les deux tiers des expéditions reposeront sur le Wi-Fi6 ou 6E et que leur part continuera de grandir avec l’intégration de chipsets Wi-Fi 6 dans de plus en plus d’appareils IoT. Par ailleurs 8 types de produits compatibles Wi-Fi expédieront plus de 100 millions d’unités en 2023, nombre qui devrait passer à 11 en 2027.