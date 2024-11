Des représentant·e·s de l’administration du président américain Joe Biden ont reçu des dirigeants d’entreprises télécoms vendredi dernier pour discuter de récentes attaques de la Chine contre leurs réseaux. Une importante campagne de cyber-espionnage serait menée depuis plusieurs mois par la République populaire de Chine à l’encontre des infrastructures de télécommunication américaines.

Le sénateur démocrate et président de la commission sénatoriale du renseignement, Mark R. Warner, précise que plusieurs milliers de commutateurs et de routeurs devront être remplacés. Il donne une idée de l’ampleur des dégâts en ces mots : « A côté, l’incident de la chaîne d’approvisionnement de SolarWinds et l’attaque par ransomware contre Colonial Pipeline sont des jeux d’enfant ».

Les attaquants du groupe cybercriminel chinois Salt Typhoon seraient en mesure de voler des quantités substantielles de données sur les appels passés sur les réseaux américains.

L’Etat chinois dément ces allégations.