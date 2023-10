Alors que la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine s’accentue d’année en année depuis 2018, le biographe de Steve Jobs estime qu’Apple sera la multinationale tech qui va le plus pâtir de sa dépendance à l’égard de la Chine. Le journaliste Walter Isaacson rappelle en effet que plus de 90% des iPhones, Macs, AirPods et iPads sont encore fabriqués en Chine, et ce, en dépit des aides américaines à la relocalisation industrielle et de l’augmentation des droits de douane.

Apple a pourtant tenté de réduire cette dépendance, notamment en transférant une partie de sa production d’iPhones vers l’Inde et le Vietnam.

« Nous sommes, d’une manière ou d’une autre, en train d’essayer de nous désengager économiquement de la Chine, ce qui n’est pas simple. Apple sera la plus touchée », confie l’ex-PDG de CNN et directeur de la rédaction du Time lors d’une émission sur la chaîne américaine CNBC.

L’administration de Joe Biden a clairement énoncé sa volonté de poursuivre la politique initiée par Donald Trump et de construire une chaîne d’approvisionnement technologique sans la Chine, mais en partenariat avec Taïwan notamment. De son côté, la Chine a interdit à son administration centrale et aux entreprises publiques de s’équiper en PC étrangers.

Plus récemment, le 3 juillet dernier, la Chine a pris la décision de réduire l’exportation de métaux et de terres rares essentiels à la fabrication des semi-conducteurs. Les exportations chinoises de gallium et de germanium sont tombées à zéro le mois suivant. Or la Chine produit environ 80% du gallium et 60% du germanium dans le monde. En retour, la Maison Blanche vient d’introduire des contrôles à l’exportation sur les ventes de semi-conducteurs dédiés à l’IA de Nvidia.