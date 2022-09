Une étude de l’Office of Science and Technology Policy (OSTP) de la Maison Blanche révèle que l’extraction de cryptomonnaies aux États-Unis consomme la même quantité d’énergie que tous les ordinateurs individuels ou que tout l’éclairage résidentiel dans le pays. Cela équivaut à près de 50 millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) libérées dans l’atmosphère par an, soit à peu près la même quantité que celle émise par les trains fonctionnant au diesel à travers les États-Unis.

Selon les calculs de l’OSTP, la consommation d’énergie de la blockchain du Bitcoin est de 1,7 à 2,7 millions de kWh par bloc et par an. Or, environ 52.560 blocs sont ajoutés à cette blockchain chaque année. L’étude précise que le Bitcoin et l’Ethereum représentent plus de 60% de la part de marché totale des cryptomonnaies et entre 80 et 99% de leur consommation d’énergie.

Le rapport est accablant : perturbation de l’environnement, création de déchets électroniques qui « peuvent exacerber les problèmes de justice environnementale pour les communautés voisines, qui sont souvent déjà accablées par d’autres polluants, la chaleur, le trafic ou le bruit ».

Le président Joe Biden a signé un décret appelant à l’élaboration d’un nouveau cadre réglementaire des cryptomonnaies. Les législateurs démocrates ont commencé à faire des démarches en faveur d’une répression de l’extraction de ces monnaies. Quant aux agences gouvernementales du pays, elles sont conviées à élaborer des normes de performance environnementale révisées chaque année et à créer une norme de déclaration de la consommation d’énergie que les cryptomineurs seront tenus de respecter.