De l’intelligence artificielle à ESXi, en passant par C# et Bash, voici 9 domaines de compétence informatique qui permettent d’être mieux rémunéré·e aux Etats-Unis en 2025 lorsque l’on en détient l’expertise, selon la nouvelle édition annuelle du baromètre de Dice, un moteur de recherche d’emplois. L’enquête révèle que les entreprises sont prêtes à augmenter d’environ 10% les professionnel·le·s de l’IT capables de comprendre ces technologies et de guider les autres dans leur mise en œuvre.

No. 1 : l’intelligence artificielle

Salaire moyen au Etats-Unis : 130.277 dollars

Prime d’expertise : 23.525 dollars (+18%)

L’intelligence artificielle (IA) est le domaine de compétences qui a le plus le vent en poupe sur le marché de l’IT à l’heure actuelle, selon l’enquête Dice 2025 Tech Salary Report. Les compétences en IA comprennent les langages de programmation, la modélisation de bases de données, l’analyse et la visualisation de données, l’apprentissage automatique, les statistiques, le traitement du langage naturel, l’IA générative et les questions éthiques. L’ensemble de connaissances à détenir est vaste et une expertise dans ce domaine peut prévaloir d’une augmentation de salaire de 18% en moyenne.

N° 2 : le cloud computing

Salaire moyen : 124.796 dollars

Prime d’expertise : 15.051 dollars (+12%)

Ce domaine regroupe également un large champ de compétences : les langages de programmation, la gestion des bases de données, la sécurité, la conteneurisation et les microservices, la visualisation des données, l’automatisation etc. Le cloud a été une priorité des entreprises ces dernières années, avec le déplacement des données vers des plateformes externes. La maintenance et la gestion des coûts reste importante.

N° 3 : Docker

Salaire moyen : 132.051 dollars

Prime d’expertise : 12.403 dollars (+9%)

Docker est une plateforme open source qui permet aux équipes de développement de créer, déployer, exécuter et gérer des applications à l’aide de conteneurs afin de rationaliser le processus de développement et de déploiement. Elle permet créer des environnements virtuels cohérents pour exécuter des applications. Les compétences Docker comprennent les concepts de conteneurisation, le réseau et la sécurité, ainsi qu’une bonne compréhension de la navigation sur la plateforme Docker à l’aide de l’interface de ligne de commande (CLI).

N° 4 : C#

Salaire moyen : 117.925 dollars

Prime d’expertise : 11.114 dollars (+9%)

Le langage de programmation C# est un langage orienté objet qui permet aux développeurs de créer des applications à l’aide du cadre .NET. Il est conçu pour obtenir des résultats complexes, avec une courbe d’apprentissage faible pour les débutants et les nouveaux utilisateurs. Ce langage permet de simplifier le processus de codage tout en offrant des fonctionnalités que vous ne pouvez pas obtenir avec Java. Les compétences en C# comprennent la compréhension des principes de la programmation orientée objet, la connaissance du cadre .NET et des compétences en matière de débogage, de résolution de problèmes et de tests.

N° 5 : le DevOps

Salaire moyen : 131.947 dollars

Prime d’expertise : 11.843 dollars (+9%)

Le DevOps est l’intersection du développement et des opérations. Il intègre les meilleures pratiques pour permettre des mises à jour logicielles plus rapides, plus fiables et plus cohérentes. L’objectif est de briser les silos traditionnels qui peuvent exister dans les départements de l’entreprise, d’améliorer la communication et de travailler ensemble dans le but de déployer plus rapidement des logiciels fiables et de haute qualité. Les compétences DevOps comprennent l’écriture de scripts, le codage, les principes fondamentaux de Linus, l’automatisation, la sécurité, la conteneurisation, la sécurité, l’informatique en cloud et de solides compétences en matière de communication et de collaboration.

N°6 : la cybersécurité

Salaire moyen : 114.000 dollars

Prime d’expertise : 10.258 dollars (+9%)

La cybersécurité continue d’être une priorité. Les entreprises ont besoin de professionnel·le·s de la technologie pour la réponse aux incidents, la sécurité des réseaux, la sécurité du cloud, le renseignement sur les menaces, le partage des bonnes pratiques. La sécurisation des données des entreprises et des clients est cruciale pour les organisations, en particulier celles qui opèrent à l’échelle mondiale et dont les réglementations en matière de confidentialité et de conformité varient. Il semble que la cybersécurité continuera à rapporter aux professionnels de la technologie un salaire élevé, étant donné la persistance des menaces de sécurité.

N°7 : BASH

Salaire moyen : 126.473 dollars

Prime d’expertise : 11.032 dollars (+8%)

BASH est un programme shell d’interface de ligne de commande utilisé pour l’écriture de scripts sous Linux et MacOS. Il est utile pour créer de meilleurs flux de travail pour le développement de logiciels et il améliore la compétence et l’efficacité du développement SQL en particulier.Le nom signifie Bourne Again Shell et a été publié à l’origine en 1989 en tant que logiciel libre alternatif à l’interpréteur de commandes Bourne. Les scripts BASH sont considérés plus efficaces car ils permettent d’écrire moins de commandes pour les mêmes résultats, selon Dice.

N°8 : les logiciels en tant que services (SaaS)

Salaire moyen : 120.084 dollars

Prime d’expertise : 10.405 dollars (+8%)

Le SaaS est un modèle de service cloud qui fournit des applications avec un modèle de paiement par abonnement : Microsoft 365, Salesforce, Slack, etc. Les compétences en matière de SaaS sont essentielles pour les entreprises qui proposent ces services. Elles comprennent les langages de programmation et le codage, le développement de logiciels, l’informatique cloud, la gestion de bases de données, l’analyse de données, la gestion de projets et la résolution de problèmes.

N°9 : VMware ESXi

Salaire moyen : 120.314 dollars

Prime d’expertise : 10.175 dollars (+8%)

VMware ESXi est un logiciel d’hyperviseur installé sur des serveurs physiques pour créer des machines virtuelles supplémentaires. Grâce à ce logiciel, les entreprises peuvent mieux rationaliser leurs serveurs, avec moins de serveurs physiques sur site. Il permet un déploiement rapide des machines virtuelles et simplifie la maintenance. Les compétences en ESXi comprennent la gestion des machines virtuelles, la conception d’infrastructures, le dépannage, l’automatisation, l’informatique cloud et la sécurité.