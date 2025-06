La Centrale d’achat du numérique et des télécoms a désigné les lauréats de son appel d’offre sur les matériels et solutions de Téléphonie sur IP (ToIP). Le marché est composé de 7 lots, dont 6 dédiés à une solution et 1 au conseil.

Le groupe Resadia s’est vu attribué deux lots pour la fourniture, l’installation et la maintenance des solutions Alcatel-Lucent Enterprise et Mitel. Les autres lots sont attribués à NXO (Cisco), Apixit (Avaya), Hexatel et Groupe Convergence (solutions open source UCaaS) et enfin à Cairnway pour la partie expertise et audit.

Cet Accord-cadre vise à équiper les établissements publics de solutions de communication modernes, évolutives et sécurisées. Il permet d’offrir un service complet de conseil et d’accompagnement pour une gestion simplifiée des appels. La Canut s’est attachée à retenir des titulaires ultra-spécialisés pour garantir une maintenance simplifiée et proactive. La durée du marché est de 4 ans (avril 2025 à avril 2029).