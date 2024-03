En 2022, le PDG de Juniper, Rami Rahim (cf. photo), prédisait que d’ici 2027, l’intelligence artificielle automatiserait complètement le réseau. Sa vision de réseaux auto-configurés semble plus que jamais d’actualité alors même que Juniper devrait faire partie de Hewlett Packard Enterprise (HPE) d’ici le début de l’année prochaine, En effet, Aruba, la division LAN filaire et sans fil de HPE, a commencé à intégrer des modèles de grands langages autonomes (LLM).

« L’inclusion des LLM n’est que la dernière évolution des capacités d’IA de la plateforme, conçues pour rendre la recherche plus précise dans la compréhension du jargon des réseaux et des questions techniques », selon HPE. La fonctionnalité sera disponible courant avril.

Comme d’autres acteurs des réseaux locaux câblés et sans fil, Aruba intègre depuis plusieurs années des fonctions d’analyse basées sur l’apprentissage automatique, notamment pour l’analyse du trafic et la détection des anomalies. L’assistant réseau virtuel Marvis de Juniper permet d’interroger la télémétrie des réseaux, d’identifier des comportements anormaux et d’obtenir des suggestions de remédiation.

« Si HPE n’est pas encore prête à confier entièrement la configuration du réseau aux LLM et autres modèles d’IA, la direction prise est évidente », selon The Register.