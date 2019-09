Microsoft annonce la disponibilité en France de Surface Hub 2S, tout à la fois, écran numérique, plateforme de réunions et outil collaboratif.

Plus fin de 60% et plus léger de 40% (28kg) par rapport à son prédécesseur, l’outil est centré sur la polyvalence et la mobilité en entreprise. Grâce à sa batterie mobile APCTM dotée d’une autonomie de 2h et au support mobile Steelcase RoamTM, n’importe quel espace peut être transformé en espace de travail d’équipe.

Afin de permettre aux équipes de collaborer, qu’elles soient regroupées sur site ou dispersées un peu partout, Microsoft a doté l’appareil d’un écran 4K+, une caméra 4K, de haut-parleurs ainsi que de micros conçus spécifiquement pour les téléconférences.

Pour faciliter la collaboration, le Surface Hub 2S intègre nativement Office 365, Microsoft Teams et Skype Entreprise. Ce Hub nouvelle génération dispose également d’applications tierces de productivité telles que iObeya, qui permet aux entreprises de digitaliser les pratiques de management visuel dans des salles virtuelles, ou le compositeur digital d’Excense, qui offre une approche innovante de la formation et de la présentation commerciale interactive. Il est par ailleurs possible de projeter des présentations sans câble, avec Miracast.

L’association Surface Hub 2S et Stylet Surface Hub 2 permet de remplacer le paperboard classique et de l’enrichir. L’application Tableau Blanc offre de son côté à tout collaborateur/collaboratrice la possibilité de contribuer à un document lors d’une réunion, soit directement sur le Hub 2S, soit en coéditant directement via l’application depuis son ordinateur ou son téléphone. Les notes prises collectivement sont sauvegardées et partagées automatiquement et peuvent être complétées, que ce soit avant, pendant ou après la réunion. Enfin, les personnes présentes à la réunion peuvent se connecter à leurs propres comptes professionnels sur Surface Hub, afin d’accéder à leurs documents Office sur OneDrive, de les éditer et les enregistrer en temps réel.

Disponible immédiatement, le Surface Hub 2S (741 mm x 1097mm x 76 mm) dispose d’un écran PixelSense de 50”, format 3:2, LCD IPS anti-reflets offrant une résolution de 3840 x 2560. Il est doté d’un Processeur Intel Core i5 de 8e génération, d’une carte graphique Intel UHD Graphics 620, d’une mémoire RAM de 8 Go, d’un stockage SSD de 128 Go, d’une baie de 8 microphones MEMS pleine bande et d’un système complet de haut-parleurs stéréo frontal à trois voies. Il intègre 7 ports (USB-A,C et C/DP, RJ45 Gigabit Ethernet) ainsi qu’une entrée HDMI Video et une sortie Mini-Display Video). Il est enfin fourni avec Microsoft Surface Hub 2S, une caméra Surface Hub 2 et un stylet Surface Hub 2.

Son prix de vente est fixé à 9.699 euros TTC.