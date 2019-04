En juillet 2015, Microsoft lançait son premier Surface Hub, un grand écran tactile destiné à stimuler la collaboration en entreprise. Conçu pour une utilisation optimale du stylet, Surface Hub exploitait le potentiel offert par le cloud, Windows 10, Skype Entreprise, Office, OneNote et les applications universelles Windows.

Il y a un peu moins d’un an, la firme de Redmond mettait sur le marché une nouvelle mouture du produit, baptisée comme il se doit Surface Hub 2. Aujourd’hui, Microsoft annonce le Surface Hub 2S, une version encore améliorée qui se distingue par son poids plus léger de 40% (28 kg) et sa silhouette affinée de 60%. La mobilité est encore accrue grâce à un support mobile SteelcaseRoam et à une batterie mobile APC. Microsoft promet des performances augmentées de 50% grâce un processeur Intel Core i5 de 8e génération, le tout sur un écran 4K+ (3.840 x 2.560 pixels) de 50 pouces multi-touch anti-reflets. Dotée bien entendu de Windows 10, Surface Hub 2S offre l’opportunité de travailler à plusieurs en profitant des solutions Microsoft Teams, Office 365, MicrosoftWhiteboard ainsi que de l’Intelligent Cloud de Microsoft. Au programme également : 8 Go de RAM, 128 Go de SSD, une carte graphique Intel UHD Graphics 620, une caméra Surface Hub 2, une baie de 8 microphones MEMS pleine bande ou encore un système complet de haut-parleurs stéréo frontal à trois voies.

Surface Hub 2S sera disponible aux Etats-Unis courant juin au prix de 8.999,99 dollars et au 2ème semestre 2019 en France. Le prix ainsi que la date de sortie exacte dans l’Hexagone seront dévoilés très prochainement affirme Microsoft.

La firme de Redmond indique par ailleurs qu’une version 85 pouces de Surface Hub 2S commencera à être déployée « auprès d’un cercle privilégié de clients dans le monde entier » début 2020.