L’intégrateur Hub One vient d’obtenir en ce mois d’avril la qualification ‘Prestataire de Détection d’Incidents de Sécurité’ de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information pour son centre d’opérations de sécurité (SOC).

Cette reconnaissance très exigeante en matière de surveillance informatique lui permet désormais d’accompagner les Opérateurs d’Importance Vitale dans la détection de cyberattaques, sachant que l’Etat français recense 300 OIV environ. Hub One est donc la huitième société en France autorisée à intervenir auprès des hôpitaux et autres infrastructures critiques. Les sept autres SOC français détenant le précieux sésame sont les centres opérationnels de sécurité d’Airbus, Bull, Capgemini, La Poste, Orange Cyberdefense, Sopra Steria et Thales.

« Cette qualification (…) reconnait les compétences organisationnelles, techniques, mais aussi humaines de Hub One, et avec elle, de sa filiale de Cybersécurité, Sysdream », déclare Guillaume de Lavallade, directeur général de Hub One, dans un communiqué, « … et représente un gage de confiance pour l’ensemble de ses clients ». « La tenue des JO 2024 en France devrait constituer une opportunité de développement pour les ventes de SOC d’Hub One », confie-t-il en outre à Distributique. « Les JO vont augmenter le niveau de risque qui pèse sur les clients français. Ceux-ci mettent donc les bouchées double pour se préparer et éviter d’être victime d’une attaque qui réussirait et les ferait apparaître comme un maillon faible ».