IBM a ouvert un nouveau centre d’opérations de sécurité (SOC) à Lille, destiné à servir les entreprises de tous secteurs, françaises et étrangères, établies dans l’Hexagone. Il sera candidat à une qualification PDIS (Prestataires de détection d’incidents de sécurité) par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) au titre de la loi de programmation militaire.

Ce dispositif vient compléter les investissements déjà réalisés par le groupe dans la région Hauts de France à travers l’ouverture d’un centre de services en 2013 et celle d’un nouvel espace sur le site d’EuraTechnologies le mois dernier. Les équipes du SOC, qui sera opérationnel 24h sur 24, 7 jours sur 7, comprendront une centaine de personnes.

Ce SOC utilise la solution SIEM (gestion des informations et des événements de sécurité) IBM QRadar qui détecte et hiérarchise les menaces, afin de concentrer les investigations des analystes chargés de la sécurité sur une liste d’incidents suspectés et à forte probabilité. Les clients sont ensuite notifiés afin de prendre les mesures nécessaires. Ceux-ci peuvent également bénéficier, s’ils le souhaitent, de l’expertise du reste de l’entité de sécurité d’IBM France afin notamment de les accompagner dans la mise en œuvre de procédures de réponse aux incidents.

« Nous avons développé une réelle expertise sectorielle dans le domaine de la sécurité. De plus, notre présence internationale, notre veille sur les cybermenaces et nos recherches en matière de cybersécurité nous dotent d’une réelle visibilité sur les risques à l’échelle mondiale », explique dans un communiqué Agnieszka Bruyère, directrice de l’entité Sécurité d’IBM France. « Notre ambition est de mettre aux services des entreprises en France cette expertise et cette connaissance à travers un dispositif SOC. »

Auchan Retail France, actuellement en phase de mise en œuvre de son SOC, a signé un accord avec IBM lui permettant d’accéder à des services de sécurité pointus depuis le nouveau SOC lillois. Outre la technologie IBM QRadar, ces services font appel à la technologie cognitive Watson for Cyber Security, permettant une amélioration permanente du système. « Chez Auchan Retail France, nous sommes soucieux de préserver et de mériter la confiance de nos clients en leur offrant des parcours de courses, physiques et/ou digitaux, toujours plus sécurisés permettant des allers-retours fluides entre les mobiles, le web et les magasins », commente dans le communiqué le DSI d’Auchant Retail France, Philippe Durot. « C’est pourquoi nous avons décidé de nous doter des services du nouveau centre d’opérations de sécurité d’IBM qui assurera la supervision de nos systèmes d’information afin de renforcer la protection de ceux-ci des cyberattaques. »

Ce centre vient compléter le réseau mondial de centres de commande X-Force d’IBM. Les centres régionaux dont fait partie le nouveau SOC français fournissent aux clients des services sur-mesure et tiennent compte des exigences règlementaires locales. Ils prennent également en compte les aspects culturels et la langue du pays.