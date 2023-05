Gustavo Möller-Hergt, le CEO du distributeur suisse Also, va quitter son poste à la fin du mois d’avril 2024, après 12 ans de service. Il restera cependant président du conseil d’administration.

Les derniers résultats financiers du grossiste informatique indiquent que son chiffre d’affaires net a légèrement augmenté, passant de 12,4 milliards d’euros à 12,6 milliards d’euros à la fin 2022.

L’activité cloud du groupe pèse désormais plus de 700 millions d’euros et l’activité solutions plus de 3,5 milliards d’euros.

L’équipe de direction du distributeur déclare avoir multiplié l’Ebitda de la société (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) par trois depuis le début de la prise de fonction de Gustavo Möller-Hergt. Elle ne donne pas de précision sur la personne qui prendra la relève au poste de CEO.

Gustavo Möller-Hergt commente seulement la nouvelle en ces termes, dans un communiqué : « Pour la prochaine décennie, l’entreprise est bien placée pour exploiter le potentiel du marché et dépasser les résultats de ces dernières années. Nous avons pour cela les bases et les collaborateurs, parmi lesquels se trouvent d’excellents candidats à la succession ».