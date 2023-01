La migration vers le cloud et les efforts de transformation numérique tirent le marché mondial des applications d’entreprises. IDC anticipe qu’il progressera de 279,6 Md$ en 2022 à 385,2 Md$ en 2026, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,0 % sur cinq ans. Une croissance qui d’ailleurs s’accentue puisqu’il y a un an, IDC tablait sur un TCAC de 6,7% pour la période 2021-2025.

IDC estime que la quasi-totalité de cette croissance proviendra des investissements dans les logiciels de cloud public. En 2026, ils devraient à eux seuls représenter près des deux tiers de tous les revenus des applications d’entreprise. Cette migration vers le cloud, si elle prendra encore des années, parait pour le cabinet d’études de plus en plus inéluctable.

« Dans le monde numérique, les logiciels d’entreprise doivent constamment innover pour répondre à la demande de vitesse, d’évolutivité et de résilience des affaires », souligne Heather Hershey, directrice de recherche chez IDC. Les entreprises se doivent de leur coté d’investir dans de nouveaux outils pour maintenir leur portefeuille d’applications à jour, automatiser les processus et tirer parti de l’innovation et de la mine de données dont elles disposent.

En plus du cloud, IDC voit d’autres facteurs qui soutiendront le marché, comme la modularité croissante apportée par les services SaaS et les API. L’apport de l’IA, des TaskApps et des outils de développement low-code/no-code apportent aussi de nouvelles opportunités aux entreprises pour étendre leurs processus et apporter des différenciateurs forts à leurs clients. Enfin, les nouvelles réglementations en matière de confidentialité et de gestion des données sont aussi l’occasion de se saisir des enjeux de gouvernance et de conformité.