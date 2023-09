Après le record de tension de la fin 2022, le marché des achats de prestations IT s’est inversé à partir du premier trimestre, allant dans le sens d’une détente sensible, selon le baromètre Opteamis (voir ci-dessous).

Le deuxième trimestre a confirmé la tendance. Les donneurs d’ordre ont fortement ralenti leurs demandes de prestations (-59%) au deuxième trimestre. Le nombre de profils disponibles était également en baisse mais dans une moindre mesure (-25%), signe d’un marché à la fois peu actif et peu fluide, beaucoup de profils restant en tension malgré la baisse d’activité.

C’est le cas par exemple des profils d’ingénieurs logiciels sur les spécialités data et cybersécurité dont la demande s’est encore accrue de 13% sur la période, dépasse largement l’offre. Cette fonction fait partie des dix fonctions les plus demandées en 2023. Les spécialités Infrastructure & Cloud (+10%) et transformation & gestion de projets font également l’objet d’une demande accrue (de respectivement +10% et +4%).

Néanmoins, la hausse importante des disponibilités sur certains autres profils – comme ceux spécialisés dans les applications Web ou ceux orientés maintenance et support (+15% chacun) – ont eu pour effet de tirer les TJM (taux journaliers moyens) à la baisse, toutes séniorités confondues.

Bonne nouvelle toutefois, le baromètre interactif Opteamis, alimenté en temps réel, fait apparaître un net redressement de l’activité depuis quelques semaines avec un indice P2I qui remonte autour des 1000 contre 609 au deuxième trimestre (voir ci-dessous ce que recouvre l’indice P2i) et une hausse très forte de la demande sur certains profils (+20% pour les fonctions études et développement). C’est le signe d’une forte reprise des projets des entreprises.

Le baromètre des achats de prestations IT : qu’est-ce que c’est ?

Le baromètre des achats de prestations IT est réalisé par la plate-forme Opteamis qui le positionne comme un indicateur de la santé du marché des services IT. La clé de voute de ce baromètre est l’indice P2I (pour prestations intellectuelles informatiques) qui met en corrélation les besoins exprimés par sa base de plus de 700 donneurs d’ordre (essentiellement des grands comptes mais aussi des ESN) et la disponibilité des profils correspondants (consultants ESN, freelances…). Sa valeur de référence, dite d’équilibre, est 1 000. Elle correspond à la situation du marché fin 2019, caractérisée à la fois par une demande soutenue et une bonne disponibilité des prestataires (bien qu’inférieure à la demande). Pour consulter le baromètre interactif : c’est par ici.