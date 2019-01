Le Groupe DFM annonce avoir racheté le 9 janvier le bureauticien toulonnais AG Bureautique. Créé en 1996, ce distributeur Canon réalise un peu moins de 900 K€ de chiffre d’affaires annuel avec cinq collaborateurs sur un parc d’environ 500 clients. Cette opération est l’opportunité pour DFM, déjà présent à Marseille via une antenne technique, d’ouvrir sa quatrième agence commerciale et la première en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Un directeur d’agence sera prochainement recruté pour accompagner son développement.

C’est la quinzième opération de croissance externe du groupe en huit ans et sa quatrième en un an. Ainsi, DFM a procédé aux acquisitions des bureauticiens S’Print (Créteil), IFG (Lille) et Atecom (Créteil) au cours des douze derniers mois, gagnant au passage près de 6 M€ de volume d’affaires supplémentaires et une deuxième agence commerciale en région (après Lyon en 2015).

Une politique de croissance externe que le groupe entend poursuivre cette année pour atteindre son objectif de 50 M€ de chiffre d’affaires en 2020 et 100 M€ en 2023. « Il reste de nombreuses opportunités sur le marché, notamment dans le domaine de la bureautique, notre métier de prédilection [qui représente 60% des revenus du groupe], expose Dan Djorno, directeur général associé (photo). C’est lié à la concentration du marché. Les gros acteurs deviennent de plus en plus gros et mettent la pression sur les petits acteurs. Ces derniers ont des difficultés à suivre sur les prix et ne sont pas la capacité d’investissement suffisante pour proposer le tryptique bureautique, IT et télécom, qui est en passe de devenir la norme. »

En 2019, DFM entend aussi faire croître ses activités IT et télécoms (qui représentent chacune 20% de son chiffre d’affaires) en recrutant des avant-ventes spécialisés dans chacune de ses agences régionales, chargés de conseiller les clients et d’accompagner les équipes en place. L’agence de Lille vient ainsi de démarrer son activité télécom et l’IT sera lancé dans un second temps. Autre levier de croissance pour DFM en 2019 : la sécurité (vidéosurveillance, alarme, contrôle d’accès). Démarrée fin 2017 avec le recrutement d’un directeur commercial issu d’un acteur spécialisé, cette activité a généré 500 K€ de revenus dès la première année et se semble prometteuse.

Le groupe vient d’achever son exercice 2018 sur un chiffre d’affaires de 37 millions d’euros, en croissance de 12% par rapport aux 33 M€ de 2017. Il sert un parc de 6.000 clients avec un effectif qui atteint désormais 180 collaborateurs.