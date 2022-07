Grâce à un investissement de 1,5 millions d’euros de Bpifrance, DFM renforce ses fonds propres et sa capacité à financer de nouveaux projets de croissance externe. Créé il y a 20 ans et spécialisé à l’origine dans la vente et la maintenance de systèmes d’impression, le groupe s’est positionné depuis sur des services complémentaires tels que la téléphonie, l’informatique et plus récemment la sécurité.

« Bpifrance nous accompagne depuis son entrée au capital en 2014 sur l’ensemble de nos opérations et nous permet d’atteindre nos objectifs de croissance. Cette nouvelle opération nous permettra de doubler la taille du Groupe d’ici 2025 », explique dans un communiqué Dan Djorno, dirigeant de DFM.

Après avoir réalisé l’acquisition de huit sociétés sur les trois dernières années, l’entreprise poursuit sa dynamique de croissance avec deux acquisitions significatives au cours du premier semestre 2022 : la société Solution Partners en région Île de France et la société Acces Bureautique dans la région du Grand Est. Le groupe veut accélérer sur cette voie avec de nouvelles opérations de croissance externe et en poursuivant la diversification de son offre de services et de son ancrage géographique, au-delà de ses implantations en Ile-de-France (siège à Créteil), à Lille, Lyon et Toulon.

« Nous avons affaire à un groupe dont l’activité consiste à optimiser les systèmes d’informations des PME pour ainsi leur permettre de réduire leurs coûts de fonctionnement. L’idée de devenir le premier maillon de cette chaîne nous a rapidement séduits », commente Alexis d’Hérouville, directeur d’investissement de Bpifrance.

« Nous sommes ravis du soutien que nous apporte Bpifrance. C’est pour nous le moyen de continuer notre expansion sereinement en répondant aux différentes opportunités qui s’offrent à nous », conclut Dan Djorno.