Depuis plusieurs mois le groupe DFM souhaitait ouvrir de nouvelles agences en région afin d’accompagner sur place ses clients locaux. C’est chose faite dans la région lilloise où l’intégrateur/hébergeur/opérateur a fait l’acquisition du bureauticien IFG. Les conditions financières de cette opération ne sont pas dévoilées. Installé dans la région Hauts de France depuis une vingtaine d’années, IFG revendique 500 clients pour ses systèmes et solutions d’impression. Ses sept collaborateurs ont rejoint les équipes de DFM et constituent désormais l’agence DFM Nord. D’ici trois mois ils devraient investir de nouveaux locaux à Villeneuve d’Ascq.

DFM annonce par ailleurs des recrutements pour renforcer les équipes administrative, commerciale et technique en place « afin de garantir un développement rapide à sa nouvelle agence ».

Tout comme DFM, IFG était jusqu’à présent partenaire de Sharp. Avec la création de la nouvelle agence, l’offre Canon sera également au catalogue. Les autres activités du groupe DFM (intégration et infogérance informatique, intégrateur et opérateur en téléphonie, vidéosurveillance, contrôle d’accès et alarme) sont également proposées dans la nouvelle agence.

Pour renforcer la nouvelle structure, DFM a recruté Thierry Carly qui en assumera la direction. Ce dernier a travaillé pendant plus de 20 ans pour Ricoh France. Il était jusqu’à présent directeur de l’agence Nord du constructeur.