Trois ans après son rachat par son homologue belge Kappa Data, le grossiste à valeur ajoutée Exer abandonne sa marque historique pour opérer sous le nom de Kappa Data France. Un changement qui reflète les progrès de l’intégration de la filiale au sein du groupe et qui est aussi l’occasion d’exposer les nouvelles orientations stratégiques communes.

« Les recrutements et développements en cours devraient nous permettre de consolider notre valeur-ajoutée sur le marché français, avec pour objectif de passer de 48 M€ CA en France en 2024 à 82 M€ d’ici 2030. Des objectifs alignés avec ceux du Groupe, qui ambitionne de multiplier par deux son chiffre d’affaires dans les cinq prochaines années en Europe, pour atteindre 250 M€ », indique Patrick Casteels, PDG du Groupe Kappa Data.

Pour piloter cette nouvelle phase de développement, le groupe a confié les commandes de la filiale française à Erwan Le Guen, qui a pris ses fonctions de directeur général de Kappa Data France le 4 février. Le fondateur de Be IP et ancien DG d’Also France succède à Michel Grunspan, DG d’Exer depuis 2007, qui quitte l’entreprise mais dont il reste actionnaire au sein du groupe Kappa Data.

En 2025, la filiale va poursuivre ses recrutements, notamment dans les fonctions commerciales, ce qui devrait porter son effectif à une quarantaine de personnes d’ici l’été. Dans les cinq prochaines années, elle projette aussi d’ouvrir plusieurs agences en complément de ses agences actuelles de Toulouse et de Lyon. Les zones cibles seront la région nantaise, l’Est de la France sur la zone Nancy – Strasbourg, ainsi que la Côte d’Azur.

Enfin, elle va enrichir son portfolio de solutions réseau et sécurité avec de nouvelles marques comme RunZero (gestion d’actifs OT et IoT), s’ajoutant à Barracuda, Solarwinds et OneSpan, introduites en 2024 sur le marché français, et aux cotés de ses autres marques déjà bien établies comme Stormshield, Extreme Networks, WithSecure et Ucopia.