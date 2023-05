Malgré le ralentissement du marché de l’investissement, Sekoia.io vient de boucler un nouveau tour de table 35 M€. Un montant élevé pour un tour de Série A, qui confirme l’appétit des investisseurs pour la cybersécurité et plus spécialement pour les technologies de détection et réponse étendues (XDR). On se souvient qu’en octobre dernier Tehtris, autre spécialiste français sur ce segment, avait levé 44M€, deux ans après une levée de 20M€ en Série A.

Ce nouveau tour de table a été mené auprès de la Banque des Territoires (une direction de la Caisse des dépôts), L’investisseur européen Bright Pixel (ex Sonae IM) et ses investisseurs historiques Omnes Capital, Seventure et BNP Paribas Développement. Ces derniers avaient déjà apporté 10 M€ lors d’un tour d’amorçage en 2020, qui avait permis à Sekoia.io de se lancer commercialement sur le marché.

La plateforme Sekoia.io combine une solution XDR et de renseignement (cyber Threat Intelligence). L’éditeur prône l’interopérabilité et fait partie des fondateurs de l’alliance Open XDR Platform, qui agrège les solutions complémentaires de ses membres avec l’ambition de fournir une solution modulaire et une tour de contrôle unique pour les clients.

« Depuis le lancement public de notre plateforme en 2020, la technologie de Sekoia.io a fait ses preuves auprès des équipes de sécurité des grandes entreprises du CAC40, des grandes administrations européennes et françaises, ainsi que des acteurs majeurs des services de sécurité gérés. Grâce à la confiance de nos investisseurs et partenaires, nous souhaitons aujourd’hui diffuser largement notre technologie innovante afin de devenir le leader de la détection et de la réponse cyber en Europe », commente dans un communiqué Freddy Milesi, le PDG de Sekoia.io

L’entreprise qui compte à ce jour une centaine d’employés, va utiliser ces nouveaux financements pour faire grossir ses équipes et se déployer sur le continent. Elle se fixe pour objectif de protéger plus de 3,5 millions de salariés dans toute l’Europe d’ici 24 mois.