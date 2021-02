Éditeur d’une plateforme logicielle de sécurité SIEM (security information and event management ou gestion des informations et des événements de sécurité) de nouvelle génération, le Français Sekoia.io vient de recruter Nicolas Dissaux, l’ancien directeur commercial régions et PME d’Exclusive Networks, au poste de directeur des relations partenaires et des alliances pour implémenter et mettre en musique une stratégie de ventes 100% indirectes. Émanation de la société de services spécialisée en cybersécurité Sekoia créée en 2008, Sekoia.io a démarré la commercialisation de son offre il y a un an et revendique déjà une trentaine de clients, pour la plupart des clients historiques de Sekoia. La société a décidé de s’orienter vers l’indirect après avoir levé 10 M€ en novembre dernier pour assurer le développement commercial de son offre en France et à l’international.

Nicolas Dissaux évoque des discussions avancées avec une quinzaine de partenaires ayant une expertise cybersécurité ainsi qu’avec un grossiste spécialisé. Un tiers de ces partenaires intéressés souhaitent se positionner en tant que MSSP (fournisseurs de services de sécurité infogérés). Plusieurs projets ont d’ores et déjà démarré sur la base de ces contacts avancés et des accords formels devraient être annoncés dans les prochaines semaines, indique Nicolas Dissaux.

Parallèlement à ces discussions, l’éditeur tente de nouer des partenariats technologiques. Un premier accord de ce type vient d’être annoncé avec ThreatQuotient, éditeur d’une plateforme de renseignement des menaces (threat intelligence platform ou TIP) avec lequel Sekoia agrège sa propre plateforme de renseignement et de contexte. Car c’est l’une des originalités qui différencie Sekkoia.io des SIEM standards, l’éditeur possède sa propre équipe de renseignement et de contexte. Une source de renseignement qui lui permet de limiter les faux positifs et qui peut de surcroît s’interconnecter à d’autres plateformes de renseignement ou éditeurs de SIEM pour enrichir leur contextualisation.

Certifié ANSSI et les Cas d’Or qui viennent récompenser SEKOIA en lui décernant le prix d’or dans la catégorie « Meilleur Cas de détection de menace ».