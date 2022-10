Le pionnier du cloud gaming lance une nouvelle offre de PC (sous Windows) dans le cloud plus puissante et qui, au-delà des joueurs, cible aussi désormais les créatifs et le marché professionnel. Annoncé en mai dernier, l’Option Power repose sur une configuration remise aux standards actuels : un CPU AMD Epyc 7543P (4 cœurs, 8 threads), un GPU Nvidia RTX A4500 (déclinaison pro du RTX 3070), 16 Go de RAM et une connexion fibre optique 1Gbps intégrée. Elle est disponible pour 14,99€ par mois en plus du tarif mensuel de 29,99€ de l’offre de base, soit environ 540 euros par an.

C’est la première mise à jour de configuration proposée depuis 3 ans. Pour rappel, l’entreprise créée sous le nom de Blade avait été placée en redressement judiciaire avant d’être reprise en 2021 par le fonds du fondateur d’OVH Octave Klaba. Elle avait ensuite été renommée Shadow, en référence à son service le plus populaire. Cette reprise était assortie d’un investissement de 30 millions d’euros dans ses infrastructures.

« La sortie de l’Option Power est le symbole du nouveau chapitre pour SHADOW, que nous avons initié l’an dernier : offrir de nouveaux services, de nouvelles fonctionnalités et répondre à toutes les attentes de nos utilisateurs », commente dans un communiqué Éric Sèle, PDG de Shadow.

L’entreprise précise qu’elle est en train de finaliser la migration de tous ses serveurs vers des infrastructures OVHcloud ainsi que la migration vers une nouvelle plateforme technologique interne qui doit apporter « plus de sécurité, plus de fonctionnalités et une interface client complètement remaniée. »

Ce redéploiement permet aussi à Shadow de conforter ses ambitions à l’international avec une mise sur le marché dans 12 pays : États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Suisse, Canada, Autriche, Suède, Danemark et Italie.

Shadow a également annoncé une solution de stockage dans le cloud (Shadow Drive), proposée en partenariat avec Nextcloud et avec une capacité allant jusqu’à 2 To. Ses services pour les professionnels, y compris les grands comptes, sont regroupés sous l’appellation Shadow Business Solutions.