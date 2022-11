« C’est fini. Fierté, honneur et mission accomplie. Au revoir Twitter France (…) », a écrit Damien Viel, le directeur général en France de la plateforme de réseau social, hier, dimanche 20 novembre. Il était à la tête de la filiale française de Twitter depuis 2015. On ne sait pas encore s’il s’agit d’une démission ou d’un licenciement, ni quelles sont ses futures intentions professionnelles.

Avant de rejoindre la firme à l’oiseau bleu il y a sept ans, Damien Viel occupait le poste de directeur des ventes de YouTube au sein de la région Europe du Sud, Afrique et Moyen-Orient.

Son départ n’est que la suite d’une lignée de démissions et licenciements en masse depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, il y a trois semaines environ. L’avenir de la société de microblogging est de plus en plus incertain. La semaine dernière, le nouveau patron multimilliardaire annonçait que Twitter était au bord de la faillite et indiquait à ses employé·e·s que la porte de sortie était grande ouverte.