Il y a tout juste une semaine, Tintri annonçait qu’il n’aurait « probablement pas suffisamment de liquidités pour poursuivre ses activités au-delà 30 juin 2018 ». Le fabricant de baies de stockage flash, qui consomme en moyenne 25 millions de dollars de cash par trimestre, ne disposait plus que de 11,5 millions de dollars. La situation paraissait alors désespérée. Elle le paraît encore un peu plus aujourd’hui puisque son CEO et CFO, Thomas Barton a quitté l’entreprise trois mois à peine après en avoir pris les rênes, nous apprend TechTarget. Cet ancien CEO de Rackable, par ailleurs fondateur et general partner du fonds d’investissement Broken Arrow, avait succédé en avril dernier à Ken Klein qui avait jeté l’éponge après 5 ans passés à la tête de la société.

Celle-ci terminait le 30 avril son premier trimestre 2019 avec un chiffre d’affaires en chute libre de 28% à 22 millions de dollars et une perte d’environ 30 millions de dollars.

Tintri avait levé 242 millions de dollars depuis sa création en 2008, auxquels s’ajoutent 62 millions de dollars récoltés en bourse il y a tout juste un an.

Tintri, qui revendique 1.500 clients dans le monde, aligne quelques belles références comme AMD, Avnet, Avaya, la Nasa,Toyota, l’US Army, Polycom ou encore Panasonic.

Ne restent plus à la tête de la société que son directeur technique et co-fondateur, Kieran Harty, l’autre co-fondateur et architecte, Mark Gritter ainsi que les vice-présidents exécutifs en charge des opérations, pour l’un et responsable des ventes pour l’autre.

Selon nos confrères, l’entreprise ne cherche pas de nouveau CEO. Comme on le disait la situation semble désespérée.