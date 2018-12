Mitel est passé dans les mains d’un groupe d’investisseurs dirigé par des sociétés affiliées du fonds d’investissement Searchlight Capital Partners, dans le cadre d’une transaction en numéraire évaluée à environ 2 milliards de dollars comprenant la dette nette de l’entreprise. La transaction annoncée en avril dernier a en effet été finalisée. Comme prévu, les actionnaires du spécialiste des communications unifiées canadien ont perçu en numéraire 11,15 dollars par action ordinaire.

« Nous sommes ravis d’avoir finalisé la transaction et nous sommes ravis que Mitel entame ce nouveau chapitre. Searchlight partage notre vision de poursuivre notre stratégie de migration vers le cloud et nous sommes impatients de travailler avec eux pour accélérer notre stratégie et conduire la prochaine phase de succès de nos clients, partenaires et employés », affirme le CEO de Mitel, Richard McBee, dans un communiqué.

Les actions ont donc cessé d’être négociées à la bourse de Toronto et au Nasdaq.

Basé à Londres, New York et Toronto, Searchlight investit dans des entreprises où « son capital et son soutien stratégique à long terme accélèrent la création de valeur pour toutes les parties prenantes », affirme le communiqué.

Rappelons qu’il y a un peu plus d’un an, Mitel avait racheté successivement racheté la division Telecommunication Systems de Toshiba basée en Amérique du Nord, puis le spécialiste des solutions de communications unifiées « cloud first » Shoretel, acquis pour 430 millions de dollars. Plus tôt dans l’année, lMitel s’était en revanche délesté de sa division mobile pour opérateurs télécoms auprès de Xura, un fournisseur de communications mobiles de Wakefield (Maryland), qui avait déboursé 386 millions de dollars dans l’opération.