Mitel a signé un accord définitif pour son acquisition par un groupe d’investisseurs dirigé par des sociétés affiliées du fonds d’investissement Searchlight Capital Partners, dans le cadre d’une transaction en numéraire évaluée à environ 2 milliards de dollars, comprenant la dette nette de Mitel. Les actionnaires recevront 11,15 dollars par action ordinaire en numéraire. Ce prix représente une prime d’environ 24% par rapport au prix moyen de l’action au cours des 90 jours précédant l’annonce. A l’unanimité, le conseil d’administration a estimé que cette opération était dans l’intérêt de la firme canadienne et de ses actionnaires. Basé à Londres, Searchlight Capital Partners réalise des investissements en Europe et en Amérique du Nord.

« Mitel remporte des succès depuis 45 ans grâce à ses innovations et à sa volonté d’offrir de la valeur aux actionnaires. Notre conseil d’administration estime que cette transaction, à la clôture de l’acquisition, offrira immédiatement une valeur en espèces significative et certaine à nos actionnaires. Elle confirme également la formidable valeur ainsi que le leadership du marché de Mitel. Nous pensons que cette transaction offrira à Mitel en tant qu’entreprise privée plus de flexibilité pour poursuivre son passage à une stratégie cloud », explique dans un communiqué Terry Matthews, cofondateur et président du conseil d’administration de la société.

« Cette transaction est une nouvelle étape passionnante de notre transformation entamée depuis plusieurs années, qui a permis à Mitel de s’imposer comme l’un des leaders du secteur sur les plus grands marchés au monde. En tant qu’entreprise privée et avec le soutien stratégique et financier des fonds Searchlight, nous aurons davantage de flexibilité pour opérer la transition sur notre marché, accélérer l’exécution de notre stratégie et mener la prochaine phase conduisant au succès de nos clients, partenaires et employés », se félicitede son côté le CEO de Mitel, Rich McBee.

La finalisation de l’opération devrait intervenir au cours du second semestre. L’accord prévoit toutefois une période de 45 jours pendant laquelle le conseil d’administration et ses conseillers pourront solliciter et étudier des propositions concurrentes.