Face au constat de sa dépendance vis-à-vis de cinq géants américains et chinois du numérique – Amazon, IBM, Microsoft, Oracle et Alibaba – l’Etat suisse décide de se doter d’un cloud souverain afin d’y héberger ses données à partir de 2026.

Le coût de développement de cette infrastructure hybride multicloud souveraine est évalué à 320 millions de francs suisses, soit 431 millions d’euros. Le pays s’est d’ores et déjà alloué un premier crédit de 250 millions de francs suisses pour la mise en place de son Swiss Government Cloud (SGC). Seuls la Confédération, les cantons, les villes et communes y auront accès. Aucun service ne sera fourni au secteur privé via cette infrastructure.

D’après Matthias Stürmer, professeur à la Haute école spécialisée bernoise (BFH) interrogé par la chaîne RTS, le coût d’une telle transition n’est pas un obstacle : « Le secteur public dépense de toute manière déjà des milliards dans le numérique ». A terme, la Suisse prévoit d’économiser près de 24 millions de francs suisses par an via ce dispositif de protection des données de sa population.

De quoi montrer la voie à la France ?