SAP a certifié la plateforme hyperconvergée Enterprise Cloud OS de Nutanix associée à l’hyperviseur AHV pour SAP HANA dans le cadre de son programme de certification HCI.

« Nous sommes ravis de faire cette annonce. Avec des clients qui migrent de plus en plus leurs charges sur Nutanix, notre certification leur permet d’utiliser la même plateforme pour tous leurs besoins », explique dans un communiqué Sunil Potti, Chief Product and Development Officer, Nutanix. « La certification SAP HANA donne à nos clients une option pour une infrastructure plus moderne. Les entreprises peuvent combiner Nutanix et SAP afin d’apporter de la valeur à leurs organisations en accélérant leurs services de bases de données, leurs processus analytiques, le développement de leurs applications et plus encore. Et ceci avec une performance prédictible et une scalabilité linéaire. »

Nutanix Enterprise Cloud OS peut d’ores et être utilisé pour la mise en production et la mise à l’échelle les bases de données SAP HANA.