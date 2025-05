Face à la domination des hyperscalers américains sur le marché européen du cloud et de l’intelligence artificielle, 300 organisations françaises publient un manifeste pour appeler les pouvoirs publics et acteurs privés européens à opter pour la souveraineté numérique. L’Innovation Makers Alliance (IMA), un consortium français de 150 entreprises, est à l’origine de ce document signé par France 2030, Hexatrust, Station F, Mistral AI, OVH et Orange, entre autres.

« Nous avons pris conscience que les start-up françaises et européennes ont du mal à trouver écho auprès des grands comptes. Les entreprises ont développé une préférence qui est devenue presque naturelle à recourir à des acteurs non-européens », souligne Christophe Grosbost, directeur de la stratégie du consortium IMA. « Avec l’arrivée de Donald Trump à la tête des Etats-Unis, nous avons réalisé qu’à terme, le risque d’une guerre froide technologique était bien réel ».

Le manifeste contient 33 recommandations stratégiques pour réduire la dépendance aux GAFAM, dont les priorités suivantes : la création d’un « Small business act » européen pour réserver une partie des contrats publics et grands groupes aux PME et start-up technologiques européennes ; la mise en place d’une plateforme centralisée d’appels d’offres publics et privés ; un bonus souveraineté pour l’achat de solutions européennes ; des espaces de données sécurisés ; la mise en œuvre d’une IA souveraine.