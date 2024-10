La mise en œuvre des projets d’intelligence artificielle est plus lente que prévu selon une étude de l’éditeur Red Hat, menée par Censuswide auprès de plus de 600 responsables informatiques en France et dans d’autres pays européens.

En dépit de lourds investissements, la pénurie de compétences en matière d’IA ralentit la mise en œuvre des projets. 77% des responsables IT interrogés témoignent d’un manque de compétences en IA en France, que ce soit en IA générative, grands modèles de langage ou en analyse de données. Cette pénurie de talents est aggravée par la flambée des salaires dans ces domaines et la concurrence sur le marché de l’emploi.

Les autres obstacles cités sont des préoccupations relatives à la confidentialité et à la sécurité des données (43%), à la consommation d’énergie et à la durabilité (39%), des infrastructures ou ressources perçues comme insuffisantes (32%), un manque de transparence des modèles d’IA (31%).

Interrogés à propos des avantages qu’apporte l’adoption de solutions open source pour l’IA, plus de la moitié des responsables IT français (54%) citent la confiance et la transparence ainsi que l’accélération de l’innovation (44%).

Parmi les autres lacunes à combler d’urgence, le panel évoque : la cybersécurité (69%), le développement d’applications cloud-natives et la gestion d’un environnement de cloud hybride (69%).

La quasi-totalité des responsables IT français interrogé·e·s (95%) considère qu’investir dans le cloud est une priorité pour 2025. Parmi les objectifs visés : centraliser la gestion du cloud (80%), respecter les exigences règlementaires de sécurité, de conformité et de souveraineté (78%) et préparer l’adoption de l’IA (77%).

59% du panel anticipe une augmentation équilibrée entre les nouvelles technologies et l’amélioration des systèmes existants.

Selon Red Hat, il revient aux fournisseurs de créer des outils conviviaux et des services d’assistance qui facilitent l’intégration de l’IA dans les entreprises ainsi que d’adapter les offres pour répondre aux besoins des différents secteurs, en mettant en évidence la valeur immédiate via des cas d’école pertinents. Quant aux entreprises, elles ont à mettre en place des programmes de formation en interne pour améliorer les compétences de leur personnel et recruter des talents diversifiés axés sur l’IA, encourager l’expérimentation dans un environnement collaboratif, aligner les initiatives en matière d’IA sur les objectifs de l’entreprise et prendre le temps de bien tester les pilotes.

Méthodologie

L’étude a été réalisée par le cabinet Censuswide auprès d’un échantillon de 609 responsables IT âgé·e·s de plus de 18 ans et travaillant dans des entreprises de plus de 500 employé·e·s. Elle a été menée en France, en Allemagne, aux Emirats arabes unis, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni. Au moins 100 personnes étaient interrogées au sein de chaque marché. Les données ont été collectées entre le 15 et le 23 août 2024.