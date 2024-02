La demande d’espace pour les centres de données en colocation en 2023 a atteint 601 MW sur les 14 plus grands marchés d’Europe pour seulement 561 MW de nouvelles capacités livrées sur la même période. Les nouvelles capacités ont progressé de 2% d’une année sur l’autre alors que la demande a enregistré une hausse de 10%. C’est la seconde fois en cinq ans que la demande dépasse l’offre note CBRE, le géant britannique de l’immobilier commercial à l’origine de cette étude.

La faible augmentation des livraisons d’espace s’explique par les difficultés croissantes des fournisseurs de centres de données pour s’approvisionner en énergie et en terrains disponibles. Deux facteurs supplémentaires devraient contribuer à alimenter la pénurie.

Le premier est la voracité des hyperscalers, en quêtes d’installations toujours plus grandes, explique Kevin Restivo, le responsable de l’étude. « Ainsi, la taille moyenne des nouvelles installations de vente en gros en Europe a augmenté de façon spectaculaire au cours des deux dernières années et ne fera que s’accélérer », prévient-il.

A cela s’ajoute la pression croissante que fait peser l’IA sur les charges de travail. « Le défi reste le manque d’énergie disponible et d’installations adaptées à l’IA en Europe », souligne Andrew Jay, responsable des solutions de centres de données chez CBRE.

La tension est particulièrement forte sur les 5 plus grands marchés dit FLAP-D (Francfort, Londres, Amsterdam, Paris et Dublin), avec 511 MW de demande pour 467 MW de capacités livrées. La demande placée a grimpé à 252 MW au quatrième trimestre, en hausse de 41% par rapport au trimestre précédent. Une hausse amplifiée par la capacité prélouée livrée à Dublin, Londres et Paris.

Cette accélération de la demande survient malgré la hausse des tarifs de location, qui selon CBRE devraient continuer d’enregistrer des hausses annualisées à deux chiffres.

Les tendances relevées dans cette étude rejoignent celles d’études récentes, comme celle de JLL qui prévoit une forte croissance des marchés des FLAP-D sur les trois prochaines années et de Synergy Research Group qui prévoit un triplement de la capacité des centres de données hyperscale d’ici 2028.