Affirmant sa présence renforcée dans la région d’Amsterdam, le deuxième plus important marché du data center européen avec une capacité totale de plus de 285 Mégawatts, Iron Mountain poursuit son développement en Europe continentale.

Iron Mountain Incorporated (NYSE : IRM), spécialiste mondial des solutions de conservation et de gestion de l’information, annonce l’acquisition d’EvoSwitch Netherlands B.V et EvoSwitch Global Services B.V. (« EvoSwitch NL ») pour un montant de 205 millions d’euros (235 millions de dollars). Cette transaction correspond à une capacité existante de data center de 11 mégawatts (MW) aux Pays-Bas, qui sont loués à 100 %, avec une possibilité d’extension de 23 MW supplémentaires, soit une capacité totale potentielle de 34 MW.

« Iron Mountain est ravi d’accueillir l’équipe EvoSwitch et ses clients » déclare Mark Kidd, Senior Vice President and General Manager de l’activité Iron Mountain Data Centers. « Après le déploiement de notre importante plateforme internationale de data center qui est à la fois le fruit de transactions récentes et de notre croissance organique, nous visons l’intégration continue de cette activité avec une croissance à court terme qui sera essentiellement due au développement de nouveaux espaces sur les marchés globaux attractifs où nous sommes déjà présents. »

Fondée en 2007, EvoSwitch NL est une entreprise d’envergure internationale et un fournisseur d’espace de data center multilocataires qui exploite l’un des plus importants centres d’hébergement mutualisé de la région métropolitaine d’Amsterdam (MRA). Son campus existant dessert plus de 50 fournisseurs de connectivité et de télécommunications, dont des points d’échange Internet d’envergure mondiale tels que l’Amsterdam Internet Exchange AMS-IX. La région MRA est un nœud critique sur le marché du data center FLAP (Francfort, Londres, Amsterdam et Paris) qui représentait environ 1160 MW fin 2017. Sachant que cette région a connu une absorption nette de plus de 21 MW d’espace au cours du quatrième trimestre 2017, cela en fait le deuxième plus important marché du data center en Europe et l’un des cinq premiers marchés au monde.

Cette transaction renforce la présence d’Iron Mountain sur l’important marché FLAP et fait suite à l’installation d’Iron Mountain à Londres début 2018 après l’acquisition d’un centre de données auprès du Crédit Suisse.

Une acquisition

Respectueuse des valeurs d’Iron Mountain

La région MRA propose aussi les prix moyens de l’énergie les plus bas ainsi que le réseau de distribution électrique le plus fiable parmi les marchés FLAP. Depuis sa création, EvoSwitch NL a privilégié les opérations durables et dispose du premier data center 100% neutre en émissions carbone aux Pays-Bas grâce à l’utilisation d’énergies éoliennes, hydroélectriques et liées à la biomasse. Cette politique est en phase avec l’engagement d’Iron Mountain de compenser 100 % de l’empreinte carbone de son activité de data center.

Etendant le portefeuille clients

EvoSwitch NL possède une base diversifiée de clients internationaux dont des multinationales, des fournisseurs de services Cloud et des établissements du secteur public. Leaseweb Netherlands B.V., (« Leaseweb NL »), une autre entité du vendeur qui est un hébergeur Cloud de grande envergure actif dans 35 pays, représente environ 45% des revenus contractuels d’EvoSwitch NL dans le cadre d’un accord de location d’une durée de 10 ans, ce qui en fait l’un des cinq principaux clients de l’activité Data Center d’Iron Mountain. Aucun autre client ne représente plus de 15% du chiffre d’affaires total.

Eric Boonstra, Directeur général d’EvoSwitch, déclare : « Nous sommes impatients d’associer notre activité EvoSwitch NL à l’activité Data Centers d’Iron Mountain, une entreprise qui partage notre engagement en matière de service aux clients et d’excellence opérationnelle. Cette transaction est pour nous l’opportunité d’étendre nos relations avec nos clients existants en proposant une capacité d’extension de data center sur des marchés européens continentaux importants et également de fournir de la capacité dans l’importante région d’Amsterdam où sont implantés les clients de data center d’Iron Mountain. »

Évolutive et renforçant la capacité technologique

Le rachat de l’activité de data center d’EvoSwitch NL concerne deux sites dans la région MRA. Le premier est un site à la pointe de la technologie d’environ 14000 m² d’espace dont 8000 m² de salles de données existants, soit environ 11 MW de puissance électrique existante. Une extension de 2 MW supplémentaires est en cours sur ce site avec 600 kW préloués à Leaseweb NL. Ce site peut fournir jusqu’à 40 000 m² d’espace pour accueillir des salles de données supplémentaires à hauteur de 14 MW ce qui porte à 27 MW sa puissance électrique potentielle totale.

Con Zwinkels, fondateur et CEO de Leaseweb, ajoute « Nous partageons l’enthousiasme d’Éric Boonstra à propos de l’acquisition d’EvoSwitch NL. En tant que fournisseur d’hébergement Cloud d’envergure mondiale au service de plus de 17500 clients à travers le monde, il est important pour nous de pouvoir répondre à leurs besoins croissants. Grâce à cette transaction, Leaseweb peut profiter d’un large portefeuille qui comprend aussi les data centers d’Iron Mountain à travers le monde. Nous sommes ravis de nous associer à une entreprise ayant une réputation solide en matière de sécurité et de fiabilité. »

Le second site peut s’étendre sur 5300 m² dont 3800 m² dédiés à de nouvelles salles de données. La capacité d’extension de ce site pouvant atteindre 7 MW supplémentaires, la puissance électrique totale représente donc 34 MW pour les deux sites.

Mark Kidd poursuit « La priorité qu’EvoSwitch NL accorde à la sécurité et à l’efficacité énergétique ainsi que sa solide réputation de disponibilité permanente sont un atout majeur pour notre activité de data center existante. Associé à la capacité actuelle et potentielle de l’activité Data center d’Iron Mountain, notre portefeuille global représente désormais plus de 285 MW sur de nombreux marchés parmi les plus attractifs et affichant la plus importante absorption nette aux États-Unis et à l’international. »