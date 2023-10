Les besoins massifs en énergie de l’IA générative obligent à revoir fortement à la hausse les capacités en alimentation électrique des centres de données. Selon les prévisions de Synergy Research Group, les centres de données qui seront ouverts dans les six prochaines auront une capacité plus de deux fois supérieure à celle des centres actuels. En tenant compte à la fois de l’ouverture des nouveaux centres et de la modernisation des installations existantes, la capacité totale des centres de données hyperscale devrait tripler sur la même période.

Synergy base ses estimations sur le suivi des 19 plus grands fournisseurs de cloud au niveau mondial. Ils totalisent 926 centres de données majeurs en opération mi-2023 avec 427 installations supplémentaires projetées. L’impact de l’IA ne semble pas devoir se répercuter par une ouverture accélérée de ces installations. Synergy pense qu’elles continueront de croitre de plus d’une centaine par an, avec une courbe de progression assez plate quand celle de la quantité d’énergie requise pour les faire fonctionner grimpe bien plus fortement.

« Alors que le nombre de GPU dans les centres de données hyperscale monte en flèche, principalement en raison de l’IA, la densité de puissance des racks et des installations des centres de données associés doit également augmenter considérablement. Cela amène les opérateurs hyperscale à repenser certains de leurs plans d’architecture et de déploiement de centres de données », souligne le cabinet d’analyses.

Synergy rappelle en effet que les charges de travail d’IA ne sont pas toutes aussi sensibles à la latence, ce qui laisse plus de flexibilité aux opérateurs pour placer les installations dans des zones moins couteuses. La carte des implantations devrait suivre ces évolutions.