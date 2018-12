NetApp a nommé Kristian Kerr au poste de vice-président Partners & Pathways pour la région EMEA. Il est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre des stratégies et programmes Channel. « L’objectif poursuivi est de soutenir la croissance des partenaires de la société pour les aider à innover grâce aux services cloud, à bâtir une infrastructure cloud visant à accélérer l’adoption des nouveaux services et à moderniser leurs architectures IT avec une solution de stockage all-flash reliée au cloud », indique un communiqué de la société. Kristian Kerr est rattaché au vice-président directeur et directeur général de la région EMEA NetApp, Alexander Wallner, et sera basé au Royaume-Uni.

Kristian Kerr, avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la vente directe et de la vente indirecte, est considéré comme un vétéran de l’industrie des TIC. Avant de rejoindre NetApp, Kristan Kerr occupait le poste de directeur channel & alliances EMEA chez Juniper Networks. Auparavant, il supervisait le programme de partenariats de Brocade Communications, toujours pour la région EMEA. Au cours de sa carrière il fut également directeur des ventes Enterprise chez Verizon et responsable Strategic Partners & Alliances chez Cisco.

« Le marché évolue de plus en plus vite et le Cloud est moteur de cette transformation dans l’écosystème partenarial », indique dans le communiqué le nouveau responsable channel de NetApp « Au fur et à mesure de l’évolution de l’activité des partenaires, nos partenaires attendent que NetApp saisisse cette opportunité sans précédent de moderniser les infrastructures et de tirer parti des nouvelles voies vers le cloud. Je crois fermement que l’adoption de ce changement et de son rythme de transformation représente une énorme opportunité. Nous voyons émerger de nouveaux modèles économiques et de nouveaux partenariats, de nouvelles façons de consommer et de s’adapter, ainsi que de nouveaux entrants sur le marché tous les jours. Les partenaires NetApp sont bien préparés pour se confronter à ce nouvel écosystème, et je suis confiant que nous connaîtrons un grand succès ensemble. »