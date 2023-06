Le directeur Business ITS de Konica Minolta France est nommé président de Partitio.

Rappelons que Konica Minolta a acquis l’ESN toulousaine Partitio en mars dernier pour se renforcer dans la digitalisation des flux métiers et dans la gestion d’infrastructures cloud.

« Partitio (certifié ISO 27001 / HDS) est l’un des meilleurs spécialistes français en matière de digitalisation des flux métiers et de gestion d’infrastructures cloud » , estime Jean-François Théard dans un communiqué.

Agé de 56 ans, Jean-François Théard est diplômé de l’ESIEA (1991). Il débute sa carrière en tant qu’ingénieur au CERN puis rejoint IBM. Il occupe ensuite des postes d’architecte fonctionnel et de chef de projets dans des SSII pendant 5 ans. Il est recruté par EMC en 1999 où il développe la vente de services, d’abord en France puis dans toute l’Europe du Nord pendant 16 ans.

Il rejoint Konica Minolta en 2015 à la direction du service clients en Europe du Sud. En 2021, il est amené à diriger la division IT de Konica-Minolta et cumule désormais ce poste en prenant la tête de la filiale IT de Partitio. Jean-François Théard succède ainsi au fondateur Alain Ayala qui quitte ses fonctions.