L’ancien CEO de Cisco John Chambers vient de prendre une participation au capital de Rubrik et rejoint le conseil d’administration en tant que conseiller. C’est ce que vient de révéler le spécialiste du data management et de la protection des données sur son blog.

Le dirigeant avait quitté la présidence exécutive de Cisco le 13 décembre dernier pour créer JC2 Ventures. Basée à Cupertino, cette entreprise de capital-risque a pour vocation de soutenir des startups opérant dans le secteur du numérique.

John Chambers indique sur le blog de Rubrik qu’il a fait ce choix pour l’excellente qualité du management et la présence d’investisseurs de premier plan, pour l’obsession de l’entreprise pour la satisfaction des clients, et pour la qualité de ses partenaires. Depuis sa création, la firme de Palo Alto a en effet adopté la vente indirecte. Elle a par ailleurs comme partenaires technologiques AWS, Microsoft et Google dont elle supporte les plateformes cloud.

« Rubrik offre le bon produit, au bon moment et avec la bonne mentalité », affirme John Chambers dans son post. « Aujourd’hui, le cloud transforme toutes les industries. En aidant les entreprises à fonctionner plus rapidement, plus intelligemment et plus efficacement, Rubrik étend cette possibilité et permet aux entreprises de libérer leurs données des infrastructures existantes et de profiter de l’agilité et des économies qu’offre le cloud. »

Il assure que la totalité de l’équipe de JC2 Ventures s’engage pour le succès de la société.

