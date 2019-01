Rubrik vient de lever 261 millions de dollars auprès du fonds Bain Capital et d’anciens investisseurs de la société comme Lightspeed Venture Partners, Greylock Partners, Khosla Ventures et IVP. Cette opération porte le total de l’argent levé à plus de 553 millions de dollars et fait grimper la valorisation de l’entreprise de Palo Alto à 3,3 milliards de dollars.

En août dernier, via son fonds JC2 Ventures, l’ancien patron de Cisco, John Chambers, avait pris une participation au capital de Rubrik et rejoint le conseil d’administration en tant que conseiller.

Rubrik utilisera ce nouveau financement pour les besoins généraux de l’entreprise, « pour l’innovation future continue » et pour soutenir le lancement de nouveaux produits cette année, indique la société dans un communiqué. « Des nouveaux produits qui capitaliseront davantage sur la transition en profondeur de l’entreprise vers le cloud public et l’explosion des données. » Une partie des fonds levés servira également à l’investissement dans les canaux de distribution et au renforcement des partenariats noués avec des acteurs tels que Microsoft, Cisco, AWS, SAP, Nutanix, Oracle, VMware, Google Cloud ou encore Pure Storage.

« Notre précédente levée de fonds en 2017 était axée sur l’expansion mondiale et l’augmentation de notre portée sur le marché des entreprises. Aujourd’hui, avec des milliers de clients à travers le monde, des taux de satisfaction parmi les meilleurs du secteur et de nombreuses récompenses décernées par les analystes et par l’industrie, nous avons des clients qui nous demandent de relever de nouveaux défis », explique dans le document Bipul Sinha, co-fondateur et CEO de Rubrik (à droite sur la photo des fondateurs). « Ce nouveau capital accélérera l’introduction de nouveaux produits passionnants en 2019, qui résoudront les problèmes de nos clients et étendront considérablement notre empreinte stratégique dans le secteur de l’entreprise. » Dans une interview à CRN, Bipul Sinha a indiqué que le premier acte de Rubrik avait été de construire une technologie complète de sauvegarde et de protection des données des clients mais que la société se concentrait désormais sur l’intelligence des données. « Nous voulons devenir une entreprise rentable », a-t-il par ailleurs affirmé à nos confrères qui l’interrogeaient sur ce sujet. « Mais pas au détriment de la croissance. Actuellement, nous tirons parti des conditions du marché pour bâtir notre entreprise.… Nous sommes concentrés sur les possibilités qui s’offrent à nous : devenir une entreprise responsable en pleine croissance. Nous pouvons devenir rentables à tout moment. »