Stelogy, l’opérateur BtoB né de la fusion entre Nomotech et Voip Telecom, renforce sa verticale santé avec l’acquisition de Micro Info Expert (MIE). Basée au Mans et fondée en 2009 par Geoffroy Luttmann, MIE déploie et opère des solutions (intégration, services managés, hébergement, conseil, gestion de parc) auprès des professionnels de santé. Son chiffre d’affaires était de 4,8 millions d’euros sur l’exercice 2023, avec une base d’environ un millier de clients, principalement dans la région Ouest.

Stelogy, qui a dépassé 120 millions d’euros de revenus en 2023, veut consolider avec cette acquisition une Business Unit « Santé » de plus de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires. L’opération complète en effet le rachat fin 2023 d’Ordago, un opérateur toulousain spécialisé sur le marché des soins à la personne et réalisant 10 millions d’euros de chiffre d’affaires.

« L’intégration de Micro Info Expert (MIE) dans notre groupe offre une opportunité unique de développer des synergies commerciales fortes entre nos différentes entités. Les services spécialisés de MIE dans le secteur médical, combinés à notre expertise télécom et Cloud, nous permettent de proposer des solutions à haute valeur ajoutée, augmentant ainsi la satisfaction et la fidélisation de nos clients », commente dans un communiqué Jean-Philippe Melet (photo), président du groupe Stelogy.

À noter qu’après l’adoption de sa nouvelle marque en novembre 2023, Stelogy est officiellement reconnue comme entité juridique depuis le 1er septembre 2024.