Le président d’InfraNum et ancien vice-président de Nomotech (photo) revient à l’opérationnel en annonçant la prise de contrôle à 100% du distributeur BtoB SFR 5ème Avenue et son ambition de construire d’ici un an par croissance externe un groupe de services télécom et IT de 300 personnes baptisé Teleos.

Implanté à Puteaux (92), à Pierrelaye (95) et à Aix-en-Provence (13), 5ème Avenue est un groupe d’une cinquantaine de personnes réalisant 16 M€ de chiffre d’affaires sur une base de quelque 5.000 clients actifs. Les deux tiers des revenus sont issus de la revente des offres mobiles de SFR et le reste de services de gestion de flottes mobiles. 5e avenue était détenu et dirigé jusque-là par Philippe Pélisson, qui quitte l’entreprise.

« C’est un groupe extrêmement bien organisé, en excellente santé financière et doté de solides compétences télécom et commerciales », se félicite Philippe Le Grand, qui a déjà une dizaine d’acquisitions à son compteur.

Au savoir-faire de 5ème Avenue devrait bientôt s’ajouter les expertises de cinq ou six autres entreprises que Philippe Le Grand prévoit d’acquérir d’ici à la fin de l’année. Il souhaite ainsi se doter de compétences en cybersécurité, en hébergement, en réseaux, en gestion de parc IT, en espaces de travail numériques, en communications sans fil (Wifi, IoT, 5G privée)…

L’idée est de constituer d’ici à juin 2025 un groupe de 300 à 400 personnes réalisant 60 M€ de facturations annuelles sur un portefeuille de 10.000 à 15.000 clients actifs couvrant l’intégralité des besoins des PME et des collectivités en matière de télécom et d’IT.

Pour financer ces acquisitions, Philippe Le Grand s’appuie sur le soutien de deux partenaires bancaires (La Caisse d’Épargne et la BPI) et envisage d’ouvrir son capital à un fonds d’investissement.

Une fois ce processus d’acquisition achevé, les entreprises du groupe seront invitées à développer la vente croisée en proposant les services des autres entités à leur base clients. Dans le cadre du plan d’intégration et de la réorganisation qui s’ensuivront, Philippe Le Grand prévoit d’ouvrir le capital aux cadres et managers afin de s’assurer leur implication active.

En 2021, Philippe Le Grand avait cédé la présidence et une partie du capital de Nomotech à Jean-Philippe Melet dans le cadre d’un projet de pivotement de son activité. Il est sorti définitivement du capital lors du rapprochement avec Voip Telecom pour former Stelogy, fin 2023.