Depuis le début de l’été, tous les nouveaux clients SaaS de Jalios se voient systématiquement proposer OVHcloud comme solution d’hébergement. OVHcloud succède ainsi au Grenoblois Alpilink, qui était jusque-là l’hébergeur attitré de Jalios – mais qui poursuit son partenariat en qualité d’infogéreur. « Le partenariat avec OVHcloud découle d’un choix stratégique, pointe Vincent Bouthors, PDG de Jalios (photo). En tant que premier acteur français du digital workplace, il était naturel de travailler avec le premier acteur français du Cloud ».

Au-delà, le choix d’OVHcloud a été guidé par « des valeurs partagées » et « une convergence de vision », poursuit Vincent Bouthors. Jalios s’est notamment retrouvé dans l’approche de la souveraineté et de l’intelligence artificielle d’OVHcloud, deux composantes centrales de sa stratégie. « OVHcloud s’intéresse véritablement à la souveraineté et a une vision pragmatique de l’intelligence artificielle qui ne repose pas sur un seul acteur », souligne Vincent Bouthors.

Jalios apprécie particulièrement AI Endpoints, la plateforme serverless sécurisée d’OVHcloud qui permet aux développeurs d’accéder aux meilleurs modèles d’IA via des API simples d’emploi. Une plateforme sur laquelle Jalios s’appuie techniquement et fonctionnellement pour enrichir ses offres SaaS à l’IA générative. De fait, Jalios passe pour être l’un des acteurs les plus avancés en matière d’IA dans le domaine des espaces de travail numérique et entend bien encore pousser dans cette voie à l’avenir

Au passage, l’éditeur a mis sur le marché plusieurs déclinaisons prêtes à l’emploi de sa solution historique Digital Workplace. Profitant de l’OVHcloud Summit qui s’est tenu la semaine dernière à Paris, l’éditeur a ainsi présenté une solution de réseau social d’entreprise (Jalios Pulse), une plateforme collaborative (Jalios Teamwork) et un Intranet (Jalios Intranet). Après s’être illustré sur le terrain de l’adaptabilité de ses solutions, Jalios souhaite désormais apparaître comme le spécialiste des solutions prêtes à l’emploi.

En se rapprochant d’OVHcloud, Jalios espère surtout accélérer son développement, notamment en Europe, à l’échelle de laquelle se jouent les enjeux de souveraineté. Après avoir atteint les 13 millions d’euros en 2023 (en croissance de +28 % par rapport à 2022), Jalios vise désormais 50 M€ d’ici à 2030. À noter qu’avec son réseau de partenaires, qui assurent tout ce qui relève de l’installation, du paramétrage et du développement spécifique autour de ses solutions et qui sont impliqués dans 80% de ses affaires, Jalios revendique plutôt une empreinte de l’ordre de 30 M€ de chiffre d’affaires annuel. Parmi ses partenaires les plus proches, on retrouve des entreprises telles que ASI Informatique, Orange Business Solutions, Lùkla (ex-TRSb) ou Klee Group.

Jalios adresse un parc de 500 clients (représentant plus de 2 millions d’utilisateurs) avec un effectif d’une centaine de salariés.

Jalios s’est fait accompagner par la société Enix.io pour la mise en place et la gestion opérationnelle de sa pile de microservices, ses conteneurs applicatifs et son orchestration Kubernetes sur OVHcloud.