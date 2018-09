Jaguar Network, qui a perdu son CEO Alexandre Bertuzzi en avril dernier, a recruté pour le remplacer un Chief Opération Officer (COO) en la personne de Philippe Rampal. Dans le cadre de sa mission, ce dernier est en charge du pilotage des opérations et joue un rôle clé pour accompagner la stratégie de croissance de l’hébergeur-opérateur marseillais. « Dans ce contexte, il travaillera étroitement avec le président fondateur pour enrichir l’offre existante, définir de nouveaux services et mettre en place une démarche et une organisation adaptée aux attentes des clients grands comptes », précise un communiqué.

Pour rejoindre Jaguar Network, Philippe Rampal vient de quitter le groupe SII, où il était l’un des membres du comité exécutif et le directeur de la région Sud-Est. Avant cela, il a occupé pendant 16 ans plusieurs postes de management au sein du groupe Assystem (directeur de région, directeur des opérations et directeur des exploitations déléguées à risques). Agé de 49 ans, Philippe Rampal est diplômé de l’université de Luminy, en mathématiques et intelligence artificielle. Par ailleurs, il accompagne bénévolement des startups dans leur développement.

« Philippe Rampal par son expertise et son savoir-être va apporter à Jaguar Network une compétence complémentaire orientée Services et Process industriels. Il accompagnera ainsi notre volonté assumée d’hypercroissance et nous permettra de renforcer nos parts de marché auprès des grandes entreprises en transformation », explique dans le communiqué Kevin Polizzi, président fondateur de Jaguar Network.

« Je suis ravi de rejoindre Jaguar Network qui se positionne comme l’une des plus belles sociétés sur son marché. Ma mission va consister à donner encore plus d’agilité à l’entreprise et à l’accompagner dans le développement de ses offres et la bonne conduite des opérations réalisées auprès des grands comptes », affirme de son côté le nouveau directeur en charge des opérations.