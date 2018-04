Le président de Transatel, Jacques Bonifay, a été réélu président d’Alternative Télécom. Il s’agit de son cinquième mandat à la tête de l’organisation. Pierre Bontemps, président de Coriolis Télécom, Arnaud Hacquart, directeur général de Prixtel, Bernard Lemoine, président de Nerim, ont également été reconduits dans leur fonction de vice-président, et Jérôme Birba, directeur Exécutif d’Euro Information Télécom, en qualité de trésorier. Enfin, Léonidas Kalogeropoulos a été renouvelé dans ses fonctions de délégué général.

Alternative Télécom, qui regroupe les opérateurs télécoms alternatifs opérant sur les marchés fixe et mobile – Adista, Afone, Alphalink, Coriolis Télécom, Euro-Information Telecom, La Poste, Nerim, Paritel, Prixtel, SCT Télécom et Transatel – accueille en son sein trois nouveaux membres : Serveurcom, Vitis et Waycom.

Créé en 2004, Serveurcom a débuté son activité en développant des opérateurs locaux à l’instar de Sarthe Télécom, Touraine Télécom ou Anjou Télécom. Désormais, Serveurcom est un opérateur télécoms réalisant 20 millions d’euros de chiffre d’affaires, en croissance de 30% par an en moyenne. Son développement commercial s’organise à la fois autour d’une vente directe dans ses départements historiques et d’un réseau de partenaires couvrant l’intégralité du territoire national.

Vitis est un fournisseur d’accès internet fibre et distributeur indépendant de contenus vidéo numériques et payants, alliant développement du Très Haut Débit et accès aux contenus. Vitis commercialise ses propres offres TV/VOD sous la marque Videofutur, disponible dans 21 départements et plus de 500.000 foyers en France métropolitaine à travers les Réseaux d’Initiative Publique. Vitis est également partenaire d’opérateurs Fibre comme Nordnet, Ozone, Monaco Telecom, Netplus (Suisse), Post (Luxembourg) et Zeop à la Réunion avec plus de 200.000 abonnés ayant accès au service Videofutur.

Créé en 2000, Waycom est un opérateur télécoms, hébergeur et intégrateur spécialisé dans les solutions de cloud computing, de connexions réseaux, d’infogérance et de communications unifiées pour les entreprises de toute taille. Avec 120 collaborateurs et trois agences nationales basées à Suresnes, Limoges et Bordeaux, Waycom accompagne ses clients avec une offre complète de solutions. Le groupe revendique plus de 1.500 clients.