Altice France a annoncé lundi avoir signé un accord d’exclusivité pour l’acquisition de Coriolis Telecom, le groupe de télécoms indépendant fondé en 1999 par Pierre Bontemps, connu du grand public pour son activité d’opérateur mobile virtuel (MVNO) et son réseau de 300 boutiques en France.

L’acquisition d’un montant de 415 millions d’euros prévoit un prix d’achat initial de 298 millions d’euros et un versement différé de 117 millions d’euros. Elle devrait être finalisée au premier semestre 2022.

Avec cette opération, la maison mère de SFR et numéro deux du marché français des télécoms, met la main sur les 500 000 clients particuliers et 30 000 professionnels de Coriolis. Elle pourra s’appuyer aussi sur son pôle de relation client avec quatre centre de contacts en France et à l’étranger, ainsi que sur un réseau de distribution bien établi.

Sur le marché des télécoms d’entreprise largement dominé par Orange, la base clients B2B de Coriolis et son réseau fibre, permettront à Altice et SFR de combler une partie de leur retard, en particulier sur le segment stratégique des PME.

« Coriolis est une grande entreprise, en forte croissance, dotée d’une proposition clients qui serait très complémentaire à celle de SFR. Nous sommes impatients d’associer l’expérience et l’expertise significative de toute l’équipe de Coriolis à celle d’Altice France », a déclaré Grégory Rabuel, PDG d’altice France dans un communiqué.

« Nous sommes très fiers d’avoir Pierre Bontemps, fondateur de Coriolis, qui poursuivrait avec nous cette impressionnante aventure entrepreneuriale »,ajoute le PDG d’Altice France, sans donner plus de détails à ce stade sur comment sera conduite l’intégration des deux groupes.